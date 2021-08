Transformez votre vieux vélo en vélo électrique avec Gboost

Grèves des transports, pandémie, éternels bouchons et éco-responsabilité ont fait exploser les ventes de vélos en général et électriques en particulier depuis 2 ans. Pour celles et ceux qui souhaitent continuer de rouler avec leurs vieux vélos vintages sans faire d’effort, Gboost propose un kit bien pratique pour électrifier votre bicloune d’antan.

Pénurie de vélos

Depuis mai 2020, le changement brutal des modes de transport a accéléré l’essor du vélo en France. Les marques et distributeurs ont dû faire face à une demande massive, ce qui a entraîné une pénurie de vélos. La jeune entreprise française, Gboost, propose une alternative pour remédier à ce problème, qui vous permettra de rouler sans effort avec votre vélo vintage. Avec son kit électrique, puissant, compact, silencieux et ultra léger, elle offre une seconde vie à votre vélo musculaire. Une formule éligible aux aides locales.

Installation simple

Le kit s’installe comme un accessoire, sans modification du vélo. Il n’engendre aucun effort sur le cadre et conserve donc l’homologation du vélo. Un unique écrou assure le serrage du bloc moteur au cadre, tandis que la batterie prend la place du porte-bidon. Reste juste à placer correctement le câblage et les commandes au guidon. Il n’y a pas besoin d’outils spéciaux. Le bloc moteur pèse seulement 950 grammes et se fixe sous le pédalier. Il peut être complètement débrayé pour continuer à utiliser son vélo Gboost sans assistance, comme un vélo normal, supprimant ainsi la crainte de tomber en panne de batterie.

Il est également possible de le garder embrayé pour recharger sa batterie lorsque le cycliste est en descente.

Une application smartphone pour configurer la vitesse et la puissance grâce à la technologie Bluetooth

Le cycliste peut connecter le contrôleur Gboost à son smartphone (iPhone et Android). Il a ainsi la possibilité d’ajuster, via des curseurs, les limites de vitesse et de puissance pour chacun des 5 modes d’assistance. D’autres caractéristiques sont disponibles comme par exemple le mode anti-vol et le mode enfants.

Kit Gboost 2021, une nouvelle version plus complète pour plus de confort et de fiabilité

Gboost dévoile sa version 2021 du kit complet. 3 modèles sont disponibles :

– Gold Gboost V8 2021 et batterie Smart : le meilleur rapport performance prix et poids ultra léger. L’alliance du moteur haut rendement ultra silencieux avec la batterie de 251 Wh (vitesse de 25 km/h – autonomie 40km). Prix : 899€

– Gold Gboost V8 2021 et batterie longue distance : la vitesse et la puissance sont conformes à l’UE (vitesse de 25 km/h, batterie de 365 watts/heure et puissance en continue de 250 watts / puissance de pointe de 500 watts – autonomie : 60km). Prix : 1049€

– Gold Gboost V8 2021 et batterie extra longue distance : la vitesse et la puissance sont conformes à l’UE (vitesse de 25km/h, batterie de 441 watts/heure et puissance en continue de 250 watts / puissance de pointe de 500 watts – autonomie 75km). Prix : 1179€

Une option de débridage à 35km/h (800W) est possible via l’application smartphone à 250 euros. Pour son usage sur la voie publique, cela nécessitera d’immatriculer son deux-roues.





L’avis de Monsieur Vintage

Avec un kit de départ qui commence à 899 euros, le temps passé au montage et le prix d’un vélo musculaire, le budget d’électrification d’un vélo standard revient au minimum à 1 050 euros l’ensemble (sur la base d’un vélo musculaire à 150 euros). Compte-tenu du prix de l’électrique fixé à 899 euros en entrée de gamme chez Decathlon avec le modèle ELOPS, force est de constater que le kit Gboost s’adressera par conséquent aux cyclistes qui souhaitent continuer à rouler électrique avec un vieux vélo rétro qui a une valeur affective. Ce qui peut dans ce cas représenter un vrai plus.

Pour avoir plus de détails sur le montage du kit et son efficacité, nous vous recommandons le test complet qu’a réalisé le site numerama en cliquant sur ce lien.

Pour vous procurer le kit Gboost, cliquez sur ce lien.

Guide d’installation Gboost

Crédit photo : Gboost©

