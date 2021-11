Les disques vinyles sont plus prisés que jamais et pour les écouter dans les meilleures conditions, voici la platine Thomson TT700 qui combine un design avant-gardiste à une écoute parfaite, grâce à la cellule Audio Technica AT91, à l’entrainement par courroie et au réglage de la vitesse de lecture. Le vinyle est plus tendance que jamais comme le prouvent les ventes de disques qui augmentent chaque année et le nombre croissant d’artistes qui sortent leurs nouveaux albums sur ce support.

En France, 4,5 millions de disques vinyles se sont vendus en 2020, en hausse de 10% par rapport à l’année précédente*. Et les acheteurs ne sont pas forcément des nostalgiques d’une époque révolue, puisque 40% ont moins de 35 ans*.

Plaisir de l’objet

Le succès s’explique déjà par le plaisir de détenir un objet physique dans un monde numérisé, avec une pochette artistique et informative qui crée un lien avec le musicien. Au-delà de l’objet, c’est aussi le son qui séduit, avec sa chaleur, son âme et son imperfection, là encore à l’opposé du support numérique, certes qualitatif, mais aussi neutre et sans vie. On prend tout simplement plaisir à sortir le disque de la pochette, à le poser délicatement sur le plateau et à placer le bras sur le sillon avant de l’abaisser.

La platine qui s‘expose

La platine vinyle joue donc un rôle central dans l’expérience et elle doit combiner un aspect plaisant à une technologie de pointe ce qui est le cas de la nouvelle Thomson TT700. Le design est à la fois moderne et intempore,signé par un jeune designer français ; Antoine Vandekerckhove.

Le châssis noir et gris est épuré à l’extrême ce qui fait ressortir les boutons et les leviers de commande, ainsi que le bras. Le couvercle anti-poussière translucide fumé est amovible, pour une disposition selon son choix. Cette platine s’expose et devient partie intégrante du décor intérieur !

Une écoute vivante et fidèle

Au niveau technologique, tout est pensé pour une écoute de qualité. Ainsi, l’entrainement par courroie évite toute vibration émise par le moteur et le contrôle de la vitesse de lecture assure la précision. La tête de lecture Audio Technica AT91 est munie d’un double aimant mobile et d’un diamant sphérique ce qui garantit une excellente séparation des canaux et une distorsion très faible, le tout avec une longue durée de vie.

Le bras est doté d’un contrepoids réglable et de l’antiskating pour s’opposer à la force centrifuge. Enfin et pour plus de commodité, le retour du bras est automatique. La platine Thomson TT700 est munie d’un préamplificateur pour la connecter à tous les diffuseurs de musique mais dispose aussi d’une sortie phono pour les chaines qui disposent d’une entrée idoine.

* Sources: SNEP & Billboard

Platine vinyle avec entraînement par courroie

2 modes:33 et 45 tours

Tête de lecture AT91 signée Audio Technica

Contrepoids réglable & Antiskating

Bouton Start/stop

Retour automatique du bras

Contrôle de la vitesse de lecture

Couvercle transparent amovible

Adaptateur sortie RCA vers AUX-IN 3.5mm inclus

Platine pré amplifiée

Sortie Ligne/Phono RCA

Prix Public Conseillé:199,90 euros

Crédit photo : Thomson©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

