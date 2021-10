“Sinner-Songwriter” : le nouvel album de Phillip-Michael Scales dans les bacs le 29/10/2021

Phillip-Michael Scales sortira un nouvel album le 29 octobre 2021. Une galette de 14 titres baptisée “Sinner-Songwriter” sur laquelle le neveu du géant BB King pose sa voix, dans un excellent mélange de Rock et de Blues. Une pépite qui fait du bien au cœur, et aux oreilles.

Pas évident d’être le neveu d’une légende. Au cours de sa jeunesse, Phillip-Michael Scales avait un oncle qui jouait de la guitare pour gagner sa vie. Il saisissait bien l’importance de la chose mais ne comprenait pas vraiment la portée de son nom : BB King !

La découverte du blues

Et même si Phillip-Michael jouait de la guitare il fuyait l’idée même de faire des solos et tout ce qui avait attrait au blues. Né avec un fort esprit d’indépendance et une passion pour la performance artistique, Scales a formé ses propres groupes, joué et composé sa propre musique et, plus généralement, a travaillé à établir sa propre réputation. Tout du long de ce process, son oncle souriait, de son sourire si connu, l’encourageant à « continuer ainsi ». Mais quand Phillip-Michael a commencé à découvrir « le blues » dans sa vie privée, leur relation s’est renforcée.

Ce n’est qu’une fois son oncle décédé que Scales a commencé à incorporer plus de blues dans sa musique. « Ces derniers temps, je me retrouve beaucoup dans le blues. Pas mal de choses me conduisent là, qu’il s’agisse de la politique, de mon identité et bien sûr mon Héritage ! ». Le résultat de tout cela est un son qu’il appelle « Dive Bar Soul », « qui prend un peu du storytelling que l’on retrouve dans le rock pour l’associer avec la passion que l’on retrouve dans le blues ».

O Hallelujah

Son single « O Hallelujah » a dépassé les 200.000 streams, a eu les honneurs de l’édition française du magazine Rolling Stone et d’une programmation soutenue sur les ondes de Lightning 100 à Nashville et de WXRT à Chicago. Il a joué au Moyen-Orient et sur de nombreux festivals européens et nord-américains sans oublier des performances en 1ère partie de Fantastic Negrito.

Nouvel album : une pépite

Enregistré principalement dans sa base de Chicago, « Sinner-Songwriter » est une magnifique carte de visite du talent hors-norme de Phillip-Michael Scales. En 14 titres, le guitariste-chanteur démontre toute sa science de la mélodie à travers son « Dive Bar Soul » qui évoque aussi bien le blues de son oncle que le rock d’un Lenny Kravitz. Nous offrant même au passage un duo de neveux pétri d’âme en compagnie d’Archie Lee Hooker » sur « When They Put Me In My Grave » ! Une galette que nous avons écouté du premier au dernier morceau, et qui s’est révélé être une véritable pépite. Le style de Scales mêle habilement le blues, au rock, sans tomber dans les “travers” du blues que sont les solos interminables et une tristesse déprimante. “Sinner-Songwriter” est bien plus que cela, c’est une invitation au road trip sur un blues rythmé, carré et efficace. Bref, c’est un pur régal.

À noter que Phillip Michael Scales sera en showcase demain 17/10/2021 à 17h30 au Fitzroy (Paris-Bastille).

“Sinner-Songwriter” – par Phillipe-Michael Scales – 14 titres – sortie : 29 octobre 2021.

Étiquettes : Blues