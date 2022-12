Soirée “Queen” le 18/01/2023 sur Paris Première

Fans du groupe Queen notez ce rendez-vous dans votre nouvel agenda 2023 : soirée QUEEN le 18 janvier. Une façon de bien débuter l’année en se replongeant dans l’univers de cet immense groupe Rock britannique, né en 1970 et vendeur de plus de 300 millions d’albums.

Paris Première met à l’honneur le groupe « Queen » avec une programmation spéciale et inédite le 18 janvier 2023. Dès 21H00, découvrez ou redécouvrez le film Bohemian Rhapsody sur l’incroyable destin du groupe et de son leader charismatique : Freddie Mercury. À 23H25, place aux Extravagantes avec un épisode inédit sur la thématique… des Queen(s) ! Pour clore cette soirée rock’n Roll, Paris Première propose le documentaire inédit sur la star « Freddie Mercury : dans la tête de l’icône du rock ».

21H00 – BOHEMIAN RHAPSODY Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

RÉALISÉ PAR : BRYAN SINGER AVEC : RAMI MALEK (FREDDIE MERCURY), LUCY BOYNTON (MARY AUSTIN), AIDAN GILLEN (JOHN REID), TOM HOLLANDER (JIM BEACH), GWILYM LEE (BRIAN MAY), BEN HARDY (ROGER TAYLOR), ALLEN LEECH (PAUL PRENTER), MIKE MYERS (RAY FOSTER).

23H25 – EXTRAVAGANTES – LES QUEEN(S) DES EXTRAVAGANTES Les Extravagantes nous offrent un spectacle sur une thématique qui leur est chère : les reines ! Nos créatures entendent célébrer les reines, toutes les reines : les reines de la danse, les reines de la chanson, les reines de la nuit, les reines vivantes mais aussi les disparues… Toujours dans leur antre du cabaret le NOPI, nos cinq artistes proposent tableaux et performances uniques en lien avec toutes les reines qui ont inspiré leurs parcours. Une plongée dans l’univers fantasmagorique et enchanté des Extravagantes. Avec la présence d’Anne Sila.

00H35 – FREDDIE MERCURY : DANS LA TÊTE DE L’ICÔNE DU ROCK Ce documentaire retrace la vie de Freddie Mercury, de son enfance à Zanzibar à ses années d’internat en Inde, puis de son ascension dans le monde du rock à son amour pour l’opéra. Tout en analysant les divers éléments psychologiques qui ont transformé un garçon timide en bête de scène, le documentaire suit le parcours d’un des plus grands chanteurs de son temps et se termine avec la maladie contre laquelle il s’est battu avec force et courage. RÉALISÉ PAR : ROS EDWARDS TITRE ORIGINAL : INSIDE THE MIND : FREDDY MERCURY.

