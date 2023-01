Sennheiser fait appel à Dee Snider pour une campagne de pub

La marque allemande Sennheiser fait appel à une figure emblématique du Heavy-Métal : Dee Snider, pour promouvoir ses écouteurs Conversation Clear Plus au travers d’un film publicitaire humoristique.

Heavy-Métal et publicité

Dee Snider est un personnage incontournable du monde du Hard-Rock. Ex-chanteur du groupe de Glam-Rock devenu Heavy-Métal en 1982, Twisted Sister, il arborait à l’époque des combinaisons moulantes aux couleurs pétantes, portant des talons de 10 cm et une tignasse identique à celle d’Afida Turner.

Connu pour ses tubes tels que I Wanna Rock, Leader Of The Pack ou We’re Not Gonna Take It et ses clips rebelles dans lesquels on retrouve souvent le même acteur qui incarne un prof ou un père de famille middle-class américaine (voir les clips ci-dessous), Twisted Sister a connu un succès considérable aux États-Unis et dans le monde entre la fin des années 70 et le début des années 90.





Synonyme de voix puissante, de Rock’n’roll et rébellion, le chanteur du groupe Dee Snider était la personnalité toute trouvée pour incarner le silence dans un monde de brutes, avec une approche décalée.

Dee Snider chante durant son dîner dans sa première campagne pour Sennheiser

Le chanteur de Twisted Sister fait donc l’éloge de la technologie innovante Conversation Clear Plus de Sennheiser, qui améliore la qualité de la parole. Bon nombre de personnes éprouvent des difficultés à tenir une conversation claire dans un environnement bruyant, tel qu’un restaurant bondé ou une rue animée. Lors du Consumer Electronics Show de janvier dernier, la marque Sennheiser, leader mondial en matière de technologie et d’innovation audio, a présenté sa solution pour pallier ce problème : les écouteurs Conversation Clear Plus, une nouvelle référence en matière de dispositifs d’amélioration de la parole.

Pour sensibiliser les utilisateurs du monde entier, la marque Sennheiser a pensé à Daniel « Dee » Snider, pour être le protagoniste de la première campagne de marque du produit. Le travail, créé par l’agence de publicité indépendante Terri & Sandy, comporte une série de spots en ligne dont le lancement mondial se fera en versions de deux minutes, soixante, trente et quinze secondes, sur Facebook, Instagram et YouTube, avec un focus initial sur les États-Unis, la France, l’Allemagne, la Chine et le Japon. Les réseaux sociaux sont gérés par Ogilvy Social.Lab, basé à Amsterdam.

Une conversation-chanson humoristique

Dirigée par le célèbre réalisateur de films et de publicités Nalle Sjöblad, connu pour son travail primé pour Burger King, Supercell, Mowi et Gold Bond, cette campagne humoristique met en scène Dee Snider et un camarade rocker dînant dans un restaurant bruyant et tentant de mener une conversation. Constatant la « difficulté » de Dee, qui enchaîne les malentendus cocasses, l’ami bascule rapidement en mode rocker Heavy-métal (sans doute la raison pour laquelle Dee s’est retrouvée dans cette situation), hurlant ses paroles d’une manière que Dee ne peut pas seulement comprendre, mais aussi entendre. Les deux hommes poursuivent leur « conversation-chanson » à haut niveau de décibels, perturbant clairement les clients voisins, et ce, jusqu’à ce que l’assistante de Dee Snider débarque pour lui apporter les écouteurs Sennheiser Conversion Clear Plus ultra plats, apportant ainsi un soulagement bienvenu à tous les participants.

« Même si les rock stars ont encore la voix pour se frayer un chemin à travers la clameur d’un restaurant bruyant, elles sont exactement comme nous et éprouvent des difficultés à suivre des conversations dans des environnements difficiles« , déclare Jeff Marois, Directeur Créatif Associé/Scénariste, Terri & Sandy. « Dee et son homologue constituaient les meilleurs choix pour mettre en évidence la frustration que l’on peut ressentir en essayant de tenir une conversation normale lorsque l’intelligibilité de la parole est compromise – et comment Conversation Clear Plus peut y remédier – le tout dans un dialogue amusant et accessible qui reflète bien la philosophie du produit.”

Laissez votre conversation prendre le devant de la scène

Bien que la campagne utilise l’humour pour attirer l’attention avec tact sur ce problème commun, le produit Conversation Clear Plus de Sennheiser prône le sérieux. Ces écouteurs, développés en collaboration avec Sonova, un leader mondial de la technologie auditive, utilisent une technologie sophistiquée de traitement des signaux numériques pour améliorer les conversations et les appels en temps réel. Associé à la fonction de détection automatique de scène de Sennheiser, Conversation Clear Plus analyse le niveau de bruit de l’environnement de l’utilisateur et adapte le niveau d’amélioration de la parole. La combinaison des microphones à formation de faisceaux, du traitement de la voix, de la connectivité Bluetooth polyvalente et du facteur de forme sans fil, fait de ces écouteurs la solution idéale pour les utilisateurs qui connaissent trop bien la situation de Dee à l’heure du dîner : l’art de la conversation se perd dans les malentendus.

Réduire le bruit environnant pour une meilleure conversation

« Sennheiser Conversation Clear Plus reflète le rythme de vie dynamique de nos clients, en leur permettant de suivre chaque conversation avec facilité, où qu’ils soient« , déclare Daniel Holenstein, chef de produit senior chez Sennheiser. « Une étude indépendante a montré que 95 % des utilisateurs ont constaté une amélioration significative de la parole dans les situations bruyantes en utilisant le produit. »

Associée à la suppression active du bruit, la fonction Conversation Clear Plus agit dynamiquement pour bloquer les bruits parasites et améliorer la clarté des conversations, quel que soit le niveau de bruit de fond, permettant même à l’utilisateur de choisir dans quelle mesure il souhaite entendre son environnement. Lorsqu’ils sont utilisés avec l’application associée Conversation Clear Plus, le porteur peut personnaliser ses préférences d’écoute et bénéficier d’une expérience utilisateur intuitive et sans problème. La voix est, de facto, sous les projecteurs.



Crédit photo : DR – Sennheiser©

Étiquettes : Écouteurs