Partir pour une croisière en Grèce

Les deux années de confinement que furent 2020 et 2021 ont étouffé nos envies de voyage. Cette année 2022 sonne comme celle de la libération, de la liberté et de la découverte. L’occasion de partir, en arrière-saison, pour une croisière en Méditerranée et pourquoi pas, en Grèce ?

Le confort d’une croisière

L’été 2022 est chaud, très chaud. Entre canicules à répétition et sécheresse sur l’ensemble de l’hexagone, il est difficile de trouver la fraîcheur même pour ceux qui sont en vacances au bord de la mer. Pour celles et ceux qui aiment le confort, la mer, le soleil et les beaux endroits, sans pour autant étouffer sous une chaleur écrasante, l’offre des croisières est intéressante à plus d’un titre, en dehors de l’air climatisé.

Départ de Marseille

Surtout si vous optez pour une croisière en Méditerranée, avec un départ depuis Marseille. Inutile de quitter le pays ou d’embarquer pour un vol long-courrier si vous voulez découvrir des lieux pleins de charme, la cité phocéenne étant très bien desservie par le train, l’avion ou la voiture. Notre coup de cœur : la Grèce, vous transportera sur des sites gorgés d’histoire et de charme. Et l’avantage de la Grèce en arrière-saison est de conserver des températures douces et agréables ; 24 degrés en octobre et une moyenne de 18 degrés en novembre pour une mer à 22 et 20 degrés, idéal pour se rafraichir, enfin.

Des lieux magiques

Une croisière en Grèce vous amènera d’abord à Argostoli, capitale de l’île Céphalonie, en mer Ionienne. Réputée pour son histoire et ses grottes, sans oublier ses lacs souterrains, la Céphalonie est une pure merveille entre ses eaux turquoise et ses paysages fabuleux. Mettez ensuite le cap sur Athènes, après un dîner à bord et une soirée divertissante (ce n’est pas ce qui manque sur les bateaux de croisière) pour arriver sur les bords de la mer Égée. Fabuleuse Athènes, capitale captivante et reflet parfait d’un incroyable mélange de passé et d’avenir. Entre l’Acropole et la Plaka, vos yeux ne sauront plus où se poser.

Direction l’île de Corfou en mer Ionienne, où vous pourrez faire de la plongée sous-marine ou encore, découvrir l’arrière-pays, une faune riche et des oiseaux magnifiques, avant de vous rafraichir à la piscine et de lever l’ancre pour la Crète, île de tradition, de mythologie et d’archéologie. C’est aussi la plus grande île grecque. Allongé dans un transat un verre d’ouzo à la main, vous atteindrez Katakolon, où le port vous surprendra par sa petitesse, mais où le site archéologique d’Olympie vous émerveillera. Cette petite ville de Grèce occidentale possède une verdure luxuriante et il est très agréable de s’y promener. Cap sur la célèbre île de Mykonos, anciennement célèbre pour ses discothèques et ses soirées endiablées. Devenue plus calme, surtout hors-saison, Mykonos affiche de superbes maisons blanchies à la chaux, et de belles plages qui stoppent une mer transparente.

Cerise sur le gâteau : l’île de Santorin

Votre croisière se dirigera vers Rhodes, réputée pour ses ruines, les vestiges des chevaliers de l’ordre de Saint-Jean et ses stations balnéaires, puis se terminera par la magnifique île de Santorin, célèbre pour ses murs blancs surmontés de coupoles bleus, ses allées étroites et autres escaliers, sans oublier ses sites archéologiques et ses panoramas à la vue imprenable.

Crédit photo : Pixabay

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Croisières