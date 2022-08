Tout savoir sur le blouson en cuir pour moto

Le blouson en cuir moto est le partenaire indispensable de tout motard. D’abord parce que c’est encore aujourd’hui le meilleur rempart entre le corps et la route, mais aussi parce qu’il est indissociable du look motard. iCasque en propose à différents prix, modèles et couleurs. Retour sur ce vêtement mythique et protecteur.

L’historique du blouson en cuir moto

Le premier blouson en cuir destiné aux motards est le Perfecto. Un nom tiré de la marque préférée de cigares d’Irving Schott, créateur du premier modèle de cuir zippé sorti en 1928. Irving Schott avait répondu à la demande d’un concessionnaire Harley-Davidson de Long Island, dans l’état de New-York, qui souhaitait un vêtement robuste et protecteur pour ses clients motards.

C’est ainsi que le modèle Perfecto devint une marque qui fit la fortune des frères Schott, après avoir lancé une collection complète dédiée à la moto. Avec sa fermeture asymétrique zippée et ses deux pans de cuir superposés, pour ne pas laisser passer l’air, le Perfecto devint rapidement la référence des motards et des rockers. Immortalisé à jamais par Marlon Brando dans le film “L’Équipée sauvage” en 1953 et par James Dean dans “La fureur de vivre” sorti en 1955, le Perfecto est toujours à la mode, sans jamais avoir été “has been”. Il se porte avec une paire de jeans, une jupe, un legging, brut ou à strass et paillettes, noir ou coloré, en cuir ou en matière synthétique mais avec des coques de protection et forcément en cuir s’il s’agit de l’enfiler pour piloter une moto.

Le blouson moto le plus efficace

Le blouson de moto en cuir assure la meilleure protection pour le motard. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il équipe les pilotes du moto GP, entre autres. Ces pilotes qui sont gainés de cuir du cou aux chevilles, en passant par les mains. La raison en est simple, le cuir est le matériau le plus résistant en cas de chute à l’abrasion comme au déchirement. Le cuir de buffle est le plus robuste et offre l’avantage de rester à prix abordable, car les peaux de buffle sont grandes et les fabricants peuvent donc tailler plus de matière première sur l’animal. Autre avantage du buffle : il est naturellement vieilli et donne un côté vintage au produit.

Conseils d’achat d’un blouson de moto

Le cuir de vachette ou cuir bovin est également efficace et un peu plus souple. À noter que pour tout type de blouson en cuir, l’épaisseur minimale doit être de 0,8 mm, les coutures renforcées, homologué CE et être équipé de coques au niveau des épaules, des coudes et du dos (intégration d’une dorsale).

Inconvénient des avantages du blouson en cuir ; son épaisseur et le matériau tiennent chaud en été, il faut donc prévoir à minima d’acheter un blouson équipée d’une doublure, qui peut se retirer pour avoir moins chaud quand le thermomètre monte. Il existe aussi des modèles équipés de ventilations ou de petites perforations qui laissent passer l’air. Pensez également à choisir un blouson de cuir qui soit équipé en extérieur comme en intérieur, de poches de rangement pour placer vos papiers, clefs, carte bleue accessible etc.

Les adeptes des couleurs vives peuvent opter pour un cuir teint en rouge, vert ou blanc, en sachant qu’ils se salissent davantage et demandent plus d’entretien, mais ils ont l’avantage d’être plus visibles.

Enfin, si vous achetez un blouson de cuir, n’oubliez pas que ce n’est pas le plus efficace contre la pluie et que si vous roulez mouillez sous forte averse, l’eau peut passer. Une fois rentré à la maison, il faudra le placer dans un endroit sec pour bien le sécher et surtout, pensez à l’enduire d’huile ou de graisse une fois sec, pour qu’il ne craquelle et ne se ternisse pas.

Les tarifs d’un blouson de moto en cuir

Pour un blouson de moto en cuir qui réponde aux critères définis plus haut, prévoyez un budget qui s’échelonne entre 300 et 600 euros. 800 euros pour une combinaison blouson/pantalon cuir. Méfiez-vous des blousons à bas prix dont la qualité de cuir est souvent en deçà du minimum de protection en cas de chute.

Les fabricants proposent régulièrement des offres promotionnelles, n’hésitez-pas à les suivre pour réaliser de bonnes affaires.

Crédit photo : Monsieur Vintage©

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

