Peugeot reste leader du segment B avec la 208

La Peugeot 208 est arrivée sur le marché en 2012 pour remplacer la 207 sur le segment B. La phase II sortie en octobre 2019 continue sur la voie du succès, avec plus de 800 000 unités vendues en deux ans et demi. Sur le mois de juillet 2022, la 208 conserve sa place de N°1 des ventes.

La plus soignée

La Peugeot 208 est sans aucun doute la plus aboutie et la plus réussie du segment B de la marque au lion. Avec son habitacle unique, son bon comportement routier, son excellent châssis (un des meilleurs de la catégorie), son train avant efficace et son roulis quasi inexistant, elle fait l’unanimité.

À fin juillet 2022 et depuis le début de l’année, elle s’est écoulée à 52 122 unités, pour une part de marché de 6%. Star du neuf, elle est également recherchée en seconde main et nombreux sont les automobilistes qui souhaitent trouver une Peugeot 208 d’occasion. Un modèle disponible à tous les prix et en trois types d’énergie.

La Peugeot 208 est également leader sur le marché des véhicules électriques en France, sur le premier semestre 2022 avec le modèle e208.

Les raisons du succès

Digne descendante de la Peugeot 205 produite entre 1983 et 1998 à 5 278 300 unités, la nouvelle 208 sortie en 2019 est certainement la plus réussie, en termes de design, de tous les modèles Peugeot du segment B sortis à partir de 1998.

Un design réussi, un style râblé, musclé et dynamique, plusieurs motorisations Diesel, essence et électrique, en boîte automatique ou manuelle, un large choix de couleurs funs dont le jaune Faro ou le rouge Élixir, des dimensions contenues (4,06 mètres de longueur x 1,75 mètre de large), un confort optimisé et un style sportif font de la nouvelle Peugeot 208 un véhicule adapté à tous les profils de conducteur. C’est ce qui fait véritablement sa force.

Quid d’une 208 GTI ?

Et si, comme on peut l’espérer pour 2024 et après avoir subi un restylage, Peugeot décide de sortir la 208 en version GTI, comme ce fût le cas avec la 208 phase I, il faut s’attendre à un carnet de commandes bien rempli. C’est en tout cas ce que nous pensons grâce sa filiation avec la version de 1983. Espérons que la marque au lion transforme l’essai pour que la griffe GTI réapparaisse sur le coffre d’un modèle du segment B.

