Décoration de cuisine de style vintage : appareils et détails

Si vous êtes tenté de redonner un nouveau look et une touche de charme à votre cuisine, le style vintage peut être un bon compromis. Du sol au plafond en passant par les murs et accessoires, les idées pour instaurer une belle atmosphère dans votre espace culinaire sont multiples. Découvrez à ce titre quelques secrets pour du style vintage authentique.

Quels sont les avantages d’adopter un style cuisine rétro ?

Tendance, la cuisine vintage est un symbole de convivialité et d’originalité. Tasses aux motifs floraux, nappes blanches ornement brodées, objets décoratifs à l’image des anciennes bourgeoises anglaises, bonbonnières… Le style vintage vous invite dans une ambiance rétro et agréable. Son principal atout réside dans son caractère économique et qualitatif. Nul besoin de vous ruiner avec l’achat de nouveaux matériaux ou meubles. L’aspect décoratif repose en effet sur la réfection des anciens biens dans les règles de l’art et selon des principes.

La réalisation du style est non seulement à la portée de tous, mais il confère également de la personnalité et du caractère à votre cuisine. Il suffira d’associer quelques éléments de votre habitation pour un résultat à la fois harmonieux et audacieux. Vous pouvez miser sur des matériaux bruts comme une table en bois sans vernis.

Quelles solutions pour un style de cuisine rétro ?

Pour une décoration vintage, vous devrez miser sur les couleurs, les meubles et des accessoires utiles dans votre cuisine.

Bien choisir ces accessoires de cuisine

Donnez libre cours à votre imagination et misez notamment sur les casseroles en cuivre, les vieux bocaux, les anciens tableaux et les appareils électroménagers. Le réfrigérateur reste un incontournable de la cuisine. Une fois installé, l’appareil s’impose par sa forme, sa couleur et ses dimensions. Pour un style vintage, optez pour des teintes pastel ou encore des couleurs tranchées.

Équipements emblématiques, les robots culinaires et grilles pain jouent parfaitement sur les couleurs et les formes. Sortez-les des placards pour les mettre en valeur au travers de leurs couleurs pastel et vives. Pour cela, tournez-vous vers les meilleures boutiques de produits électroménagers à l’instar de Create cuisine afin de vous procurer des articles qualitatifs et moins onéreux.

Pour achever votre décoration vintage, installer des plantes dans des pots de ciments et une horloge en bois dans votre cuisine. Des tabourets en vinyle avec des finitions formica sont idéals pour fondre dans le décor.

Des meubles aux finitions anciennes

La cuisine vintage est caractérisée par des meubles traditionnels et anciens. Privilégiez le bois légèrement verni de préférence. Si vous envisagez de maintenir les meubles existants, n’hésitez pas à les repeindre simplement. Pour un décor rustique, optez pour le blanc. Le gris et le noir sont idéals pour une touche industrielle.

Revêtement pour les murs et sols

Offrez une ambiance rétro authentique à votre cuisine en optant pour de petites retouches sur vos murs et sols anciens. Les propriétaires de cuisines aux sols et plan de travail en matériaux modernes joueront sur le trompe-œil. Au sol, pensez simplicité avec un parquet en carrelage uni ou en bois.

Crédit photo : Pixabay

Étiquettes : Cuisine vintage