La ligne 9 du métro parisien fête ses 100 ans avec ses voyageurs autour d’animations originales, à partir du 5 novembre 2022. L’occasion de voyager dans le passé métropolitain pendant quelques jours.

La ligne 9 du métro parisien ouvrait pour la 1ère fois ses portes le 8 novembre 1922. Longue de 19,569 km, la ligne 9 relie l’Ouest de Paris, à partir de la station Pont de Sèvres, à l’Est parisien jusqu’à la station Mairie de Montreuil. C’est une des lignes les plus fréquentées de la capitale, avec une moyenne de 140 millions de voyageurs chaque année. Pour fêter son centenaire, la RATP propose à ses clients 5 journées d’animations ludiques et pédagogiques, pour les grands comme pour les plus petits. Parmi celles-ci :

– Les 5 et 6 novembre, deux voitures de métro historiques « Sprague-Thomson » seront exposées à la station Porte de Saint-Cloud. Les curieux découvriront à l’intérieur les grands jalons historiques de la ligne 9.

3 animations incontournables au programme de ce centenaire :

•Deux voitures de métro historiques « Sprague-Thomson » seront exposées à la station Porte de Saint-Cloud pendant deux jours. Des conférenciers de la RATP et de l’association ADEMAS (Association d’Exploitation du Matériel Sprague) se tiendront à disposition des visiteurs pour raconter l’histoire de ce matériel roulant emblématique.

Quand ? Samedi 5 et dimanche 6 novembre de 10h à 19h.

Comment ? Sans inscription.

Où ? Station Porte de Saint-Cloud.

– Le 8 novembre, des interludes musicaux seront proposés par le label « Musiciens du métro » à Miromesnil. Quelques chanceux pourront visiter le Poste de Commande et de Contrôle (PCC) de la ligne 9 avec des conférenciers.

Quand ? Mardi 8 novembre 12h-14h et 17h30-19h

Où ? Station Miromesnil

D’autres animations sont également prévues pour fêter l’événement :

Un défilé d’agents en tenues RATP d’époque (1960 et 1974) aura lieu le 8 novembre à la station Miromesnil à 15h00, suivi d’une prise de parole du Directeur de la ligne.

Une animation « Construction de maquette de station de métro » sera proposée aux plus jeunes le mercredi 9 novembre à Miromesnil et Saint-Augustin de 10h30 à 12h et de 14h à 15h30.

