Le dessinateur Alex Varenne est décédé

Nous apprenons aujourd’hui avec une très grande tristesse le décès du dessinateur et auteur Alex Varenne, véritable figure emblématique de la bande dessinée érotique française. Né le 29 août 1939 à Saint-Germain-au-Mont-d’Or, l’artiste était âgé de 81 ans.

Le dessinateur et auteur Alex Varenne est décédé. Né le 29 août 1939, l’artiste était âgé de 81 ans. Nous l’avions rencontré le 11 janvier 2016 à son domicile parisien, qui lui servait également d’atelier entouré de ses œuvres et de son mannequin Dolly Doll, personnage de sa nouvelle BD qui allait sortir en librairie. Vous pouvez retrouver notre interview durant laquelle Alex Varenne s’était posément dévoilé, en cliquant sur ce lien.

Prof de dessin par sécurité

Amoureux des femmes et du dessin, Alex Varenne avait suivi des études de dessin à l’école Claude Bernard de Paris, après son baccalauréat qu’il avait obtenu à Lyon. Devenu professeur de dessin par sécurité financière et pour faire plaisir à son père, Alex Varenne pratiquait surtout la peinture. Il a véritablement bifurqué vers le dessin en 1979, année de parution de sa première bande dessinée (la troisième qu’il avait produite, les deux précédentes n’ayant pas été publiées faute d’éditeur), avant de rencontrer Wolinski et d’être publié dans Charlie Mensuel pendant plusieurs années.

Dessiner des femmes

« C’est Wolinski qui m’avait dit « tu dessines vachement bien les femmes, je ne vois pas pourquoi tu ne ferais pas de BD érotique ! » Et la première BD érotique que j’ai faite s’est vendue 3 fois plus, parce que j’étais dans mon élément. A l’époque, la BD érotique était mieux reçue, exposée en vitrine et mise en avant. Aujourd’hui, elle est en retrait, on est en plein puritanisme, les années 70 et la libération sexuelle, c’est terminé. Puis le sida est passé par là. C’était après la pilule et avant le sida, une sexualité très libérée qui correspondait bien aux BD que je faisais.

L’érotisme il est partout, la publicité est érotique, mais une BD érotique il faut la mettre sous cellophane. Il y a également de l’autocensure de la part des libraires. Mais moi c’était plus pour dessiner des femmes que de faire de la BD érotique. » nous confiait Alex Varenne lors de notre interview en janvier 2016.

Alex Varenne a dessiné jusqu’à la fin et sa dernière BD, un ouvrage de 147 pages est à venir aux Éditions Zanpano. Le monde de la bande dessinée perd un grand monsieur, amoureux des femmes et du dessin.

