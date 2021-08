Acheter un nouveau véhicule est toujours une décision importante parce qu’il s’agit d’une démarche qui impacte fortement votre budget. Il est par conséquent nécessaire avant de s’engager de bien poser tous les critères pour votre achat, sans oublier les frais postérieurs qui s’ajouteront à votre investissement, tels que le budget carburant, le coût d’entretien, l’assurance, le parking. Monsieur Vintage vous donne quelques conseils essentiels pour réussir votre achat.

Un budget conséquent

Changer de voiture est toujours un casse-tête. D’une part parce que cela coûte de l’argent (26 000 euros en moyenne pour l’achat d’une auto neuve et 16 000 euros pour une voiture d’occasion en 2020) et d’autre part parce que le nouveau véhicule doit répondre à vos critères, mais également à de nouveaux critères extérieurs liés aux nouvelles législations actuelles et à venir ; fin du moteur thermique annoncée en 2035, frais de parking, aides à l’achat, sans oublier la souscription d’une assurance auto.

Voici un guide qui vous permettra, dans un secteur automobile en pleine mutation, à réaliser le bon choix en toute tranquillité.

1) Le budget carburant : choisir le type d’énergie

Première question : quel type d’énergie vais-je choisir pour mon nouveau véhicule ? Vous avez actuellement le choix entre l’essence, le Diesel, l’électricité, la bicarburation et l’hybridation (moteur thermique + moteur électrique) rechargeable ou non. Une palette de 6 possibilités pour un seul choix.

L’essence

Les véhicules à motorisation essence peuvent recevoir du carburant sans plomb 95 ou 98. Le prix du litre au 6 août 2021 est respectivement de 1,60 euro et 1,66 euro. À noter que depuis le 1er janvier 2021, le malus en France débute à partir d’un rejet CO2 de 133 g/km avec 50 euros à payer et peut monter à 30 000 euros pour un véhicule rejetant 219 g/km ou plus. Pour vous aider dans votre futur achat, voici la nouvelle grille malus remise à jour au 1er juillet 2021 :

132 g et moins : pas de malus

133 g : 50 euros

134 g : 75 euros

135 g : 100 euros

136 g : 125 euros

137 g : 150 euros

138 g : 170 euros

139 g : 190 euros

140 g : 210 euros

141 g : 230 euros

142 g : 240 euros

143 g : 260 euros

144 g : 280 euros

145 g : 310 euros

146 g : 330 euros

147 g : 360 euros

148 g : 400 euros

149 g : 450 euros

150 g : 540 euros

151 g : 650 euros

152 g : 740 euros

153 g : 818 euros

154 g : 898 euros

155 g : 983 euros

156 g : 1 074 euros

157 g : 1 172 euros

158 g : 1 276 euros

159 g : 1 386 euros

160 g : 1 504 euros

161 g : 1 629 euros

162 g : 1 761 euros

163 g : 1 901 euros

164 g : 2 049 euros

165 g : 2 205 euros

166 g : 2 370 euros

167 g : 2 544 euros

168 g : 2 726 euros

169 g : 2 918 euros

170 g : 3 119 euros

171 g : 3 331 euros

172 g : 3 552 euros

173 g : 3 784 euros

174 g : 4 026 euros

175 g : 4 279 euros

176 g : 4 543 euros

177 g : 4 818 euros

178 g : 5 105 euros

179 g : 5 404 euros

180 g : 5 715 euros

181 g : 6 039 euros

182 g : 6 375 euros

183 g : 6 724 euros

184 g : 7 086 euros

185 g : 7 462 euros

186 g : 7 851 euros

187 g : 8 254 euros

188 g : 8 671 euros

189 g : 9 103 euros

190 g : 9 550 euros

191 g : 10 011 euros

192 g : 10 488 euros

193 g : 10 980 euros

194 g : 11 488 euros

195 g : 12 012 euros

196 g : 12 552 euros

197 g : 13 109 euros

198 g : 13 682 euros

199 g : 14 273 euros

200 g : 14 881 euros

201 g : 15 506 euros

202 g : 16 149 euros

203 g : 16 810 euros

204 g : 17 490 euros

205 g : 18 188 euros

206 g : 18 905 euros

207 g : 19 641 euros

208 g : 20 396 euros

209 g : 21 171 euros

210 g : 21 966 euros

211 g : 22 781 euros

212 g : 23 616 euros

213 g : 24 472 euros

214 g : 25 349 euros

215 g : 26 247 euros

216 g : 27 166 euros

217 g : 28 107 euros

218 g : 29 070 euros

219 g et plus : 30 000 euros

Pour indication, la Renault Clio Life Sce 65 rejette 112 g/km de CO2 et l’équivalent en version TECH Hybride rejette 100 g/km de CO2. Dans les deux cas, il n’y a aucun malus à payer. Le nouveau Renault Arkana 1.3 Tce 140 cv rejette 131 g/km là non plus, pas de malus.

Notre conseil : si vous roulez peu (15 000 km/an), l’achat d’une voiture essence peut s’avérer judicieux car les prix de vente sont inférieurs aux versions Diesel, électriques ou hybrides. Privilégiez un modèle français qui vous coûtera moins cher en assurance et en entretien (pièces détachées moins chères). Les nouvelles motorisations 3 cylindres sont fiables, économiques et performantes à condition de choisir une puissance suffisante (à partir de 100 cv) ou équipée d’un turbo.

Le Diesel

Le prix d’un litre de Diesel est de 1,46 euro en France au 6 août 2021. Grande star entre 1950 et le début du XXIe siècle, le gazole est sacrifié sur l’autel de l’écologie au profit des véhicules électriques. Devenu le méchant gros pollueur avec ses particules fines, il bénéficie au mieux d’une vignette Crit’Air 2 ; qui sera bannie de certaines ZFEm (Zones à Faibles Émissions mobilité) dès 2024 (Paris), 2026 (Lyon) et 2028 (Strasbourg). Les Diesel Crit’Air 3 quant à eux seront interdits dès juillet 2022 (Diesel avant 2010).

Les ZFE-m actuellement mises en place :

Métropole de Lyon

Grenoble-Alpes-Métropole

Ville de Paris

Métropole du Grand Paris

Les 7 nouvelles ZFE-m qui vont être mises en place :

Métropole d’Aix-Marseille-Provence

Métropole Nice-Côte d’Azur

Métropole Toulon-Provence-Méditerranée

Toulouse Métropole

Montpellier-Méditerranée Métropole

Eurométropole de Strasbourg

Métropole Rouen-Normandie

Il n’y a donc aujourd’hui plus aucun intérêt à faire l’acquisition d’un véhicule Diesel puisque ce type de carburation va cesser à court ou moyen terme. Acheter un véhicule aujourd’hui vous condamne à une revente qui sera très difficile voire impossible, sauf sous la forme d’une reprise. D’ailleurs, la part des ventes de véhicules neufs en Diesel n’a représenté que 23% sur le 1er semestre 2021, contre 52% en 2016.

Notre conseil : même si vous êtes un très gros rouleur, il vaut mieux éviter d’acheter un véhicule Diesel, privilégiez une motorisation hybride.

L’électrique

La voiture électrique, c’est LA star du moment. Elle a désormais tout ou presque pour elle, avec une autonomie en hausse et le nombre de points de recharges qui augmente, même s’il est encore insuffisant avec 33 363 points de charge en France (source : association Avere France).

Le plus gros atout d’une voiture électrique est son coût d’utilisation. Celui-ci est de 2 euros aux 100 km, contre 8,50 euros avec une voiture Diesel et 11,50 euros pour une motorisation essence. Ses avantages sont nombreux :

Moins de pièces d’usure = coût d’entretien réduit

Entretien quasi inexistant en dehors des pneus

Fiable : un véhicule électrique peut rouler plusieurs centaines de milliers de kilomètres sans problème

Bénéficie d’aides à l’achat (prime à la conversion, bonus écologique et aides régionales)

Assurance moins chère (15% en moyenne)

Parking gratuit (Paris)

Tarif des abonnements parking réduits

Voiture silencieuse

Pas de restriction de circulation en cas de pic de pollution

Impact réduit sur l’environnement

Accélérations puissantes (couple et puissance sont disponibles immédiatement)

Notre conseil : à noter que le prix d’une voiture électrique est supérieur à celui d’une voiture à moteur thermique. Il faudra donc comparer le tarif du modèle que vous convoitez, déduit des aides de l’État, avec celui d’un modèle essence, en incluant le nombre de kilomètres que vous comptez parcourir à l’année.

L’autonomie étant en augmentation sur les voitures électriques, il devient intéressant de se lancer sur ce type de véhicule, surtout en ce moment, tant que la vente de ce type de motorisation n’est pas la majorité. En effet, la part de marché des véhicules électriques représente 7,9% au 1er semestre 2021 en France (source : chiffres CCFA), contre 1,12% pour le 1er semestre 2016. Les ventes de voitures électriques ont donc été multipliées par 7 sur une durée de 5 ans et cela va continuer.

À titre indicatif, les 5 meilleures ventes de voitures électriques en France sur le premier semestre sont :

Tesla Model 3 avec 13 084 unités vendues

Renault Zoé : 10 797 ex

Peugeot e-208 : 9 133 ex

Fiat 500 électrique : 4 863 ex

Renault Twingo ZE : 4 424 ex

Tant que l’État est en situation de développement prioritaire de l’électrique, il est intéressant de se positionner sur ce type d’achat. En effet, les aides diverses et variées accordées aujourd’hui risquent de diminuer voire de disparaître dès que le parc automobile aura été renouvelé par de l’électrique. Pour exemple, en juillet 2021, le bonus pour l’achat d’une auto électrique est passé de 7 000 à 6 000 euros, celui d’une auto hybride rechargeable de 2 000 à 1 000 euros alors, ne trainez pas !

La bicarburation

Une voiture équipée de la bicarburation roule avec 2 carburants ; l’essence + le GPL. Il y a donc 2 réservoirs sur le véhicule, ainsi que 2 bouchons pour faire les pleins. Avec le litre de GPL à 0,87 euro à la pompe au 6 août 2021, ce système est intéressant à plus d’un titre :

Autonomie pouvant aller jusqu’à 1 000 km tous pleins faits

Tarifs d’abonnements de parking réduits

Rejet de CO2 inférieur versus moteur essence (-18%)

Rejet de particules fines 10 fois inférieur à celui d’un moteur essence

Exonération totale ou partielle des frais de carte grise

Espacement des vidanges (absence de résidus lors de la combustion du GPL)

Économies à la pompe

Aujourd’hui, plus de 8 millions de véhicules roulent au GPL dans le monde, dont 3 millions en Europe et 250 000 en France. Il existe 1 650 stations-service qui proposent du GPL dans l’hexagone et le passage d’un carburant à l’autre se fait désormais automatiquement en roulant.

Ce type de véhicule peut au choix rouler avec les 2 carburants, ou 100% sur le GPL ou encore 100% en essence.

Le seul inconvénient que l’on connaisse par rapport à la bicarburation est le fait qu’elle nécessite 2 réservoirs, ce qui empiète sur la place dans le coffre. En dehors de cela, il n’y a que des avantages en roulant au double carburant.

Notre conseil : si vous êtes intéressés par la bicarburation, rapprochez-vous de la marque Dacia, qui propose les modèles essence et bicarburation au même tarif, ce qui n’est pas le cas des autres marques. Il est également possible de convertir son véhicule essence en bicarburation chez un spécialiste agréé, pour un budget moyen de 2 500 à 4 000 euros.

Hybride

Comme pour une voiture électrique, un modèle hybride coûte plus cher à l’achat. Il dispose le plus souvent d’un coffre réduit en raison de la place que prennent les batteries dans le coffre, mais est intéressant pour les conducteurs qui roulent beaucoup en ville.

En effet, à faible allure, un véhicule hybride roule uniquement à l’électricité, ce qui intéressant financièrement. Il se recharge seul et ne nécessite pas d’être chargé à domicile ou sur une borne.

Notre conseil : achetez un modèle hybride si vous faites majoritairement de la ville.

Hybride rechargeable

Une voiture hybride rechargeable permet d’effectuer des trajets plus longs en tout électrique, c’est donc plus intéressant pour les gros rouleurs. Ce type de véhicule bénéficie de plus d’une prime qui peut aller jusqu’à 5 000 euros.

Comme pour l’électrique, les modèles hybrides rechargeables peuvent bénéficier de tarifs d’assurance plus intéressants (jusqu’à -15%). De plus, ils consomment moins qu’un moteur essence ou Diesel ce qui permet à terme de réaliser des économies.

Notre conseil : leur prix de vente est plus élevé qu’un modèle essence ou Diesel, il convient donc de comparer la différence de prix et le nombre de kilomètres que vous prévoyez de rouler à l’année pour voir s’il est intéressant de rouler en hybride rechargeable. Ce dernier ne devient financièrement intéressant qu’à partir de 35 000 km parcourus par an.

2) Le coût d’entretien

L’entretien est un critère important dans le choix du véhicule que vous achèterez, comme vu précédemment. Les marques étrangères coûtent en général plus chères lors des révisions et pièces détachées, pensez-y.

Un véhicule essence ou Diesel engendrera également des frais d’entretien réguliers, ce qui ne sera pas le cas d’un modèle 100% électrique. Sur le coût d’entretien, la voiture électrique est donc la plus intéressante.

3) L’assurance

Les assureurs prennent différents critères en compte pour établir le montant de votre prime annuelle d’assurance. Votre âge, expérience, taux de bonus, marque, modèle, type de parking, localité entrent en comptent pour calculer le montent de votre carte verte.

Là aussi les modèles français coûtent moins chers, ainsi que les modèles électriques. Demandez plusieurs devis et n’hésitez pas à comparer.

4) Le parking

On n’y pense pas forcément, mais le parking est important pour l’achat d’un nouveau véhicule. Tant pour le montant de votre prime d’assurance que pour le coût du stationnement que vous aurez à supporter.

Si votre parking est situé dans la rue, chez vous, en sous-terrain, surveillé ou non, votre prime ne sera pas la même. Il est également bon à savoir que si vous habitez dans une grande ville, comme Paris, et que vous ne disposiez pas de parking, il faudra prévoir de vous garer soit dans la rue, soit dans un parking souterrain en prenant un abonnement. Sachez que pour les voitures électriques, bicarburation et hybrides, le tarif est plus intéressant. Exemple pour une Dacia Duster ECO-G 100 bicarburation : le tarif mensuel pour une place de parking à Paris 17e est de 156 euros, contre 223 euros pour un véhicule essence ou Diesel. Soit une économie de 804 euros à l’année, ce n’est pas négligeable.

Pour rappel, l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’à partir du 1er janvier 2018, les redevances de stationnement pourront être différenciées en fonction de l’impact des véhicules sur la pollution atmosphérique. Le certificat « qualité de l’air « pourra par conséquent être utilisé par les collectivités territoriales pour faire bénéficier les véhicules les moins polluants de conditions de stationnement privilégiées.

