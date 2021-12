Clint Eastwood est une des dernières légendes vivantes d’Hollywood. Né le 31 mai 1930 à San Francisco, il a joué dans plus de 85 films, composé des musiques de films et réalisé 40 longs-métrages. Fan de Country et de Jazz, il a même posé sa voix sur quelques morceaux, une facette moins connue du public. À quelques jours des fêtes de Noël, l’historien du cinéma Marc Godin lui consacre un beau livre richement illustré à l’iconographie exceptionnelle, dans la collection “Stars”.

En un film, Pour une poignée de dollars, réalisé par Sergio Leone en 1964, Clint Eastwood a été propulsé superstar. Cet ancien maître-nageur militaire est engagé, grâce à son physique et sa grande taille d’1m95, aux studios Universal en avril 1954, comme figurant au tarif de 75$ la semaine.

Il enchaîne les petits rôles puis rejoint l’Universal Talent School, avant de marquer l’histoire de la télévision avec la série Rawhide. Depuis ce succès phénoménal, l’acteur californien est resté au sommet de son art.

De sa jeunesse à son dernier film en date Le cas Richard Jewell (le livre a été fini d’imprimer avant Cry Macho sorti récemment), en passant par Sur la route de Madison et Impitoyable, ce livre retrace le parcours atypique et éclectique d’un personnage brillant, charismatique et magnétique, qui aura exercé son incroyable talent à la fois devant et derrière la caméra.

SUR LA ROUTE DE CLINT EASTWOOD

Pagination : 156 pages

Cartonné, relié

Prix public : 29,90 euros

Date de sortie : 2 décembre 2021

Éditions du Layeur

Par Marc Godin, en collaboration avec Aurélia Duflot Hadji-Lazaro

