Saison 4 de Stranger Things : J-3

La très attendue saison 4 de la série STANGER THINGS sera diffusée ce vendredi 27 mai 2022 à 9 heures sur NETFLIX. Un quatrième opus qui, face à son ampleur, a été scindé en deux parties. La première, composée de 7 épisodes, arrivera sur la plateforme américaine ce vendredi quant à la seconde, elle sera diffusée à partir du 1er juillet 2022.

Encore plus gore

La saison 4 de STRANGER THINGS sera diffusé ce vendredi 27 mai 2022 sur NETFLIX. Une saison encore plus sombre, plus horrifique et plus gore qui fait toujours référence aux films de SF et d’horreur des années 80. À tel point que, pour ce nouvel opus, la production a fait appel à une légende des films d’épouvante : Robert Englund, l’interprète du personnage Freddy dans “Les griffes de la nuit” sorti en 1984. On découvrira l’acteur dans l’épisode 4 de cette nouvelle saison.

Des épisodes plus longs et 2 volumes

Une saison tellement dense que la production a préféré la scinder en deux parties. La première composée de 7 épisodes sera diffusée à partir du 27 mai et la seconde, contenant 2 épisodes, passera le 1er juillet sur NETFLIX. Tous les épisodes sont plus longs que les précédents. Le plus court, l’épisode 3, dure 1 heure et 3 minutes et le 7e lui, dure 1 heure 38 minutes. Les deux derniers épisodes de la seconde partie de cette saison 4 durent environ 2 heures. Un vrai film par épisode vous attend à la sortie de cet événement mondial.

Synopsis de la saison 4

Six mois ont passé depuis la bataille de Starcourt qui a terrorisé les habitants d’Hawkins et détruit la ville. Encore sous le coup de ce désastre, les amis de la bande sont séparés pour la première fois, et doivent également faire face aux complexités de la vie au lycée. Alors qu’ils sont au plus bas et vulnérables, une terrifiante nouvelle menace surnaturelle se manifeste. Mais si le funeste mystère qu’elle représente était résolu, les horreurs du monde à l’envers pourraient prendre fin.

Un succès planétaire

Depuis sa première diffusion en 2016, le phénomène mondial Stranger Things a recueilli plus de 65 prix et 175 nominations aux Emmys, Golden Globes, Grammys, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, Peabody Awards, AFI Program of the Year, People’s Choice Awards, MTV Movie & TV Awards, Teen Choice Awards, pour ne citer que ces distinctions. Trois fois nommé aux Emmys dans la catégorie Meilleure série dramatique, « Stranger Things » est l’un des plus grands succès de Netflix, la saison 3 ayant cumulé 582 millions d’heures de visionnage et se classant n° 2 dans le Top 10 de Netflix des séries anglophones. Créée par les frères Duffer, la série Stranger Things est produite par Monkey Massacre Productions et 21 Laps Entertainment. Matt et Ross Duffer endossent également le rôle de producteurs exécutifs, accompagnés de Shawn Levy et Dan Cohen de chez 21 Laps Entertainment, d’Iain Paterson et de Curtis Gwinn.

Festival Stranger Things à Paris

Tout a commencé le 15 juillet 2016 sur NETFLIX, lorsque le premier épisode de la saison 1 a été diffusé. Will Byers, jeune garçon de douze ans disparaît subitement. Seule sa mère croit qu’il est encore vivant, la suite est aussi effrayante que passionnante.

À l’occasion de la sortie de cette saison 4, NETFLIX propose un Festival Stranger Things, avec de nombreuses animations autour de la série et une piste de rollers aménagée dans une ambiance acidulée et disco. Cet événement se déroulera du 26 au 29 mai 2022 au Cirque d’Hiver Bouglione, 110 rue Amelot, dans le 11ème arrondissement parisien.

STRANGER THINGS SAISON 4 – NETFLIX à partir du 27 mai 2022. Seconde partie de la saison 4 diffusée le 1er juillet 2022.

Distribution : Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Onze), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler) et Matthew Modine (Dr Brenner).

Autres membres de la distribution : Jamie Campbell Bower (Peter Ballard), Joseph Quinn (Eddie Munson), Eduardo Franco (Argyle), Sherman Augustus (Lieutenant-colonel Sullivan), Mason Dye (Jason Carver), Nikola Djuricko (Yuri), Tom Wlaschiha (Dimitri), Myles Truitt (Patrick), Regina Ting Chen (Mme Kelly), Grace Van Dien (Chrissy), Logan Riley Bruner (Fred Benson), Logan Allen (Jake), Elodie Grace Orkin (Angela), John Reynolds (Callahan), Rob Morgan (Powell), Amybeth McNulty (Vickie) et Robert Englund (Victor Creel).

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Netflix