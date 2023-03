L’Aventure Citroën fête les 30 ans de la Xantia

Le 4 mars 2023, la Citroën Xantia fêtera ses 30 ans. Étape importante dans la vie d’une automobile puisqu’elle pourra être considérée comme voiture de collection, bénéficiant des avantages liés à ce statut. À cette occasion, le club Xantia Activa exposera une trentaine de modèles au Conservatoire Citroën d’Aulnay-sous-Bois.

Sortie en 1993

Le 4 mars 1993, le grand public découvrait la Citroën Xantia au salon de Genève. Confort, sécurité, technologie et plaisir de conduite sont les maîtres mots qui accompagnent alors cette nouvelle venue. 30 ans après, ce modèle historique entre officiellement dans le monde de la collection ! Cette étape importante dans la vie d’un véhicule sera célébrée ce samedi 4 mars au Conservatoire Citroën d’Aulnay-sous-Bois, avec le club Xantia Activa qui exposera une trentaine de voitures.

Trois de ses concepteurs évoqueront le développement et l’histoire de la Xantia lors d’une conférence l’après-midi, et échangeront souvenirs et anecdotes avec les visiteurs.

Un peu d’histoire

« Rompant avec la tradition, la nouvelle Citroën est baptisée Xantia. Conservant le « X », symbole du savoir-faire technologique et signe de reconnaissance de la marque Citroën, Xantia illustre un changement voulu dans la désignation des modèles. Un nom qui évoque un univers coloré et chaleureux. Avec une pointe de mystère et d’exotisme. » C’est ainsi qu’est présenté le nom de ce nouveau modèle dans le premier numéro de « Xantia Actualités », un mensuel d’information interne qui a accompagné le lancement de la Citroën Xantia.

Finalisée par Daniel Abramson au centre de style Citroën à partir de la proposition du centre de style italien Bertone, la Xantia succède à la célèbre BX des années 80. Dynamique, fluide et robuste, cette berline reprend certaines lignes de la XM, et impose une nouvelle silhouette dans la gamme Citroën.

Grâce à son style unique, la Xantia sera élue plus belle voiture de l’année en 1993, année de son lancement. La Xantia met en avant la technologie Hydractive II, un système de suspension piloté électroniquement qui diminue le roulis et améliore la tenue de route, sans compromis sur le confort. Une technologie qui trouvera son expression ultime avec la version Activa, lancée en 1994, équipée du nouveau système anti-roulis SC-CAR permettant de virer à plat. C’est ce modèle prestigieux qui est en exposition permanente au Conservatoire Citroën.

Produite dans l’usine de Rennes – La Janais jusqu’en 2002, la Citroën Xantia est une voiture emblématique de l’histoire de Citroën. Elle fera également carrière en Chine et surtout en Iran jusqu’en 2010. Au total, 1 326 239 exemplaires seront produits dans le monde. Elle a également été déclinée en version V6 avec une puissance de 194 chevaux.

Informations pratiques

Date et horaires : Samedi 4 mars 2023

Le Conservatoire ouvrira exceptionnellement ses portes au public à 13h30 ce jour-là.

13h30 à 18h : visite libre des collections / exposition de voitures du club Xantia Activa à l’extérieur.

14h30 à 16h : conférence débat sur la Xantia en présence de trois anciens du programme Xantia.

Prix d’entrée : 11€ plein tarif / 6€ tarif réduit (7-17 ans, étudiants, personnel du groupe Stellantis) / gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans et pour les membres de L’Aventure Peugeot Citroën DS.

Lieu : Conservatoire Citroën & DS, Boulevard André Citroën, 93600 Aulnay-sous-Bois

Contact : Tél. 01 56 50 80 20

