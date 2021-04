Zoom sur deux pièces en jean de Kiplay Vintage

Kiplay vintage anciennement Kiplay c’est d’abord une histoire d’amour normande. Dans la bourgade de Saint-Pierre-d’Entremont, Marcel, jeune fils de fabriquant rencontre Emilie, fille de marchand de tissu et confectionneur de vêtements. De leur union naît Kiplay. Quatre générations plus tard, l’arrière-petit-fils de Marcel, Clément Pradal, relance l’atelier et la fabrication dans le village d’origine. La marque défend un savoir-faire français en fabriquant et en concevant tous ses produits dans son usine familiale de Saint-Pierre-d’Entremont.

La marque de prêt-à-porter Kiplay Vintage, née de la collaboration de l’entreprise Kiplay et du styliste designer français Christian Légier en 2017, présente deux pièces en jeans issues de sa nouvelle collection 2021 : le jeans extensible MP1961 et le blouson jeans Howard.

Le jeans MP1961 est un basique de la collection KIPLAY VINTAGE et trouve sa source d’inspiration auprès des modèles iconiques des années 40. Doté de 5 poches et fabriqué en denim brut avec une touche d’élasthanne, il mélange confort et qualité.

Le blouson en jeans quant à lui est une version moderne du blouson original en denim des années 60 version Selenge. Les coutures sur le devant peuvent être décousues pour permettre d’agrandir le blouson comme prévu à son origine. Confectionné en 100% coton selvedge et affichant un style décomplexé, il ravira les afficionados des sixties.

Fabriqués tous deux dans l’atelier historique de la marque en Normandie, les vêtements Kiplay VINTAGE sont issus d’un savoir-faire de 100 ans.

Kiplay VINTAGE est l’une des seules marques françaises à fabriquer entièrement ses pièces de jeans dans son propre atelier. Elle met en avant au travers de ses productions, la fabrication française et éthique afin de sauvegarder l’un des derniers savoir-faire de confection de jeans en France.

Jean’s extensible MP1961

Le basique jean’s 5 poches extensible. Il mélange confort et qualité.



Composition

Jean’s brut 98% – Coton 2% – Élasthanne 420Gr/m²

Détails

– 5 poches

– Extensible

– Braguette zip

– Poche intérieure imprimée selon la carte de la Normandie

Tailles : du 36 au 58

Coloris : bleu ou Noir

Tarif : 129,00 €

Le tissu des jeans Kiplay vintage est résistant et facile à entretenir.

Blouson en jean’s HOWARD

Le blouson original en denim des années 60 version selvedge



Composition

Jean’s brut 100%– Coton 375Gr/m²

Détails

– Poche poitrine selvedge

– Poche intérieure imprimée selon la carte de la Normandie

– Patte dos fixée par boucle métal

Tarif : 199,00 €

Vous pouvez découvrir tous les produits KIPLAY VINTAGE en cliquant ici.

Le souhait de la marque est d’adapter les vêtements de travail produit dans leurs usines depuis 1921 en vêtement de tous les jours. Ils utilisent la moleskine et le chevron, tissés en France, pour leurs conforts et leurs solidités. Déjà utilisée à l’époque, ils protégeaient les ouvriers des machines et des intempéries.

Maeva Pillon

Chef de rubrique Mode & Lifestyle

maeva@monsieurvintage.com



