Quoi de mieux qu’un message personnalisé pour dire à papa qu’on l’aime le jour de la fête des pères ? Pour ce faire, il existe une solution assez simple qui consiste à imprimer votre texte sur un vêtement que portera votre géniteur tout au long de l’année. Suivez le guide.

Le dimanche 20 juin 2021 sera le jour de la fête des pères. Un événement instauré par une institutrice américaine : Sonora Smart Dodd, le 19 juin 1910. Pour rendre hommage à son père qui avait élevé seul six enfants après la mort de sa femme, Sonora proposa de célébrer les papas le 3ème dimanche du mois de juin, pour qu’ils soient honorés au même titre que les mamans. La fête fût officialisée par décision du président Richard Nixon en 1972.

Un texte personnalisé

Cinquante ans plus tard, la tradition perdure. Et chaque année, les enfants se trouvent confrontés au choix du cadeau pour papa. Cette année, nous vous proposons une idée cadeau simple et facile à concrétiser : la broderie personnalisée. Un moyen de personnaliser votre cadeau par un texte que vous aurez préparé au préalable, comme « Papa for ever » ou « Papa je t’aime ». Simple, mais efficace pour montrer à votre père à quel point vous l’aimez.

Un large choix

L’avantage de l’imprimé sur tissu est le choix du texte, sa taille, le choix de la police, des couleurs et de l’orientation. Une personnalisation qui fera toute la différence avec un cadeau traditionnel que tout le monde pourra trouver dans le commerce. L’avantage de ce type de cadeau est de pouvoir visualiser avant commande ce que donnera le produit que vous commanderez, avant de valider l’achat.

Pour ce qui est du vêtement, le choix lui aussi est large ; t-shirt, sweat-shirt, sweat-shirt à capuche, polo, marcel, short bref, autant de possibilités que d’habits sportswear.

Des prix abordables

Côté prix, comptez entre 17 et 20 euros pour un polo avec imprimé. Un budget contenu qui permet de commander deux ou trois vêtements, avec des textes différents.

Pour compléter votre cadeau, vous pouvez également ajouter un sac de sport, une coque de téléphone portable, un sac banane ou sac à dos, pour constituer un package qui plaira à coup sûr le jour de la fête des pères.

Crédit photo : Pixabay

