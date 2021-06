Pour rappel, la fête des pères aura lieu le dimanche 20 juin 2021. Il reste trois semaines pour trouver une bonne idée cadeau et pour cette occasion, nous revenons sur le principe du coffret Smartbox, qui a l’avantage de proposer une palette très large d’activités pour papa, autour d’une offre qui a évolué avec le confinement dont nous sortons peu à peu.

Trois semaines, il nous reste trois semaines pour trouver un cadeau papa qui fera plaisir à nos géniteurs. Beaucoup de possibilités s’offrent à nous mais avec le déconfinement qui a enfin pointé le bout de son nez, c’est peut-être l’occasion d’offrir un produit qui permettra à tous les papas de sortir de la maison pour s’adonner à leur activité rêvée ou favorite.

Un choix très large

En ce sens, le coffret cadeau Smartbox offre différentes options, qui vont du pilotage d’un bolide sur circuit, en passant par un vol en montgolfière, une dégustation de vins, des soins Spa, massage, sauna ou soins du visage, un baptême en hélicoptère, de la plongée, du surf, du kayak, un restaurant gastronomique et beaucoup d’autres activités encore.

Une offre qui évolue

Avec le confinement qui a profondément modifié nos règles de vie, le coffret cadeau Smartbox a évolué pour mieux s’y adapter. Désormais, en offrant ce cadeau le 20 juin 2021, il sera possible d’en profiter jusqu’en 2024 puisque la validité passe à 3 ans et 3 mois. Cerise sur le gâteau, il est possible d’échanger gratuitement votre cadeau messieurs, par un autre qui vous plairait davantage.

Pour les plus casaniers des papas, il existe également des coffrets d’activités à réaliser à la maison ; safaris virtuels, plongée virtuelle, produits à réaliser soi-même, maquettes etc.

Pour tous les budgets

L’avantage de la Smartbox est d’être disponible pour tous les budgets, avec des tarifs qui vont de 19 euros à 500 euros et plus, il ne reste plus qu’à choisir, du kit de l’Escape-Game à 19,90 euros au vol en hélicoptère en duo avec massage à la fin au tarif de 639,84 euros. Un tarif remisé puisque le prix catalogue est de 799,80 euros.

Pour les papas sportifs et aventuriers

Dans la gamme « Sport & Aventure », nous vous conseillons particulièrement le séjour à la voile sur un bateau de 14 mètres. Ce séjour s’effectue sur deux journées entières et une nuit à bord du bateau, au départ du Cotentin pour se rendre sur l’île de Jersey. Une aventure pleine de fraîcheur qui pourra vous amener à voyager, s’ils sont au rendez-vous, avec les dauphins.

Nous avons effectué ce périple mais au départ de Saint Malo sur un Dufour 44 de 14 mètres (notre photo de UNE) et nous en gardons un fabuleux souvenir, tant pour la traversée que pour le dépaysement, en arrivant sur un coin d’Angleterre après notre traversée.

-10% de remise

Le tarif pour ce périple est de 269,91 euros pour 2 personnes. À noter que si vous vous inscrivez à la newsletter de Smartbox, il vous sera pratiqué une remise de 10% sur votre première commande, c’est toujours bon à savoir.

Hormis ce voyage en mer, les coffrets cadeaux Smartbox sont riches de nombreuses autres propositions que vous pouvez découvrir en cliquant sur ce lien, avec entre autres du kayak, des sauts à l’élastique et d’autres activités plus calmes.

N’hésitez pas à nous faire un retour des futures aventures que vous allez offrir aux papas pour le 20 juin prochain.

