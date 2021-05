Les enfants fêteront les papas le dimanche 20 juin 2021. Comme chaque année, cela tombe le troisième dimanche du mois de juin et comme chaque année, Monsieur Vintage vous donne quelques idées pour trouver le cadeau qui fera plaisir à votre géniteur. Aujourd’hui, nous vous conseillons un pull homme, qui réchauffera monsieur lors des fins de soirées d’été.

Nous fêterons les papas le 20 juin 2021, à la veille de l’été. Il vous reste un mois pour dénicher le cadeau idéal et si vous êtes en manque d’idées, pourquoi ne pas offrir un pull homme ? Même avec les beaux jours qui arrivent (il serait temps) les soirées d’été s’éternisent très souvent autour d’un barbecue jusque tard dans la nuit et avec la fraîcheur qui tombe, il est toujours utile d’avoir un pull sur le dos, qui pourra servir également à l’arrivée de l’automne.

Pour choisir le pull idéal, voici quelques notions à connaître tant au niveau de la matière que du style :

La matière naturelle

La laine

Cette fibre d’origine animale a l’avantage d’être chaude et déperlante à la fois, c’est-à-dire que l’eau glisse dessus sans pénétrer à l’intérieur. Autre avantage, la laine évacue la transpiration du corps. La laine provient de la toison d’animaux tels que le mouton, l’alpaga, la chèvre Cachemire (ou chèvre du Tibet), le chameau, le lama, le lapin angora, le yack, la chèvre mohair, entre autres.

Le coton

C’est la matière idéale pour porter un pull au printemps ou en été en raison de la capacité d’absorption de la chaleur de cette fibre textile naturelle. Il peut également absorber 8,5% de son poids en eau, d’ailleurs ce n’est pas un hasard si le linge de bain est majoritairement constitué de coton. On peut utiliser de l’eau de javel sans abimer la fibre (ce qui n’est pas le cas de la laine) et le laver à haute température. Souple, léger et agréable, le coton existe aujourd’hui sous deux formes : mélangé ou bio.

Préférez un coton bio car en offrant un cadeau à papa, vous participerez également à la préservation de la planète. Le coton bio n’utilise pas d’OGM et les pesticides utilisés pour sa culture sont naturels. Par conséquent, le coton bio est plus agréable à porter et préservera la peau de papa puisqu’il est anallergique. Il se lave en machine à 40°.

Le coton mélangé, appelé aussi coton modifié, est à la base un coton naturel qu’on a été mélangé avec des fibres synthétiques. L’avantage est le prix mais l’inconvénient majeur vient du fait qu’il utilise différents produits chimiques. Pas glop pour l’environnement donc.

La matière synthétique

Si vous êtes plus limité en budget, vous pouvez opter pour un pull en matière synthétique, moins cher, moins « Friendly Planet » mais il fera le job en protégeant papa du froid.

Dans les matières synthétiques, on retrouve le polaire (léger et chaud, idéal pour porter à la maison), mais également le thermolactyl et même le néoprène (le plus souvent utilisé pour des sweats à capuche) pour les pères qui pratiquent des sports aquatiques tels que le surf, la planche à voile et qui se baladent souvent en bord de mer.

Forts de ces informations, vous voilà plus armés pour faire le bon choix à l’occasion de la fête des pères, sans oublier qu’il existe également de beaux gilets de laines qui reviennent à la mode. Vous l’aurez compris, l’idéal est de choisir un produit à base de matière naturelle, pour que papa reste au chaud en respectant un minimum la planète.

Un pull, plusieurs styles

En plus de la matière et pour bien choisir un pull, il faudra porter une attention particulière au style du pull que vous choisirez. Pour la coupe le choix sera assez simple puisque la grande tendance actuelle est la coupe droite. Intemporelle, cette coupe se décline en plusieurs types de pulls :

Le pull col en V

L’avantage du col V est de pouvoir être porté de façon chic ou décontracté. Chic parce qu’il permet le port d’une chemise avec cravate grâce à son ouverture et décontracté, parce qu’en le portant sans rien en dessous, il devient naturellement casual en laissant apparaître le haut du torse.

Le col rond

C’est le style de pull le plus classique. Il traverse toutes les époques en restant à la mode. Avec un t-shirt coton en dessous et une paire de jeans, vous serez très à l’aise et décontracté sans faire négligé. C’est la base des pulls que tout homme doit avoir dans son dressing, tel que le pull marin à col rond, noir et blanc ou coloré.

Le col roulé

C’est notre type de pull préféré. Pourquoi ? Parce qu’il vous donnera immédiatement une allure chic, que vous le portiez avec un jean déchiré ou un pantalon plus habillé en toile. Qu’il soit porté sous une veste, un blouson de cuir ou un manteau long (le top de l’élégance avec ce type de pull), le pull à col roulé possède ce côté élégant indéniable.

Idem pour le col cheminée qui s’en rapproche de près ou le col roulé zippé qui sera idéalement porté sous un caban.

Notre conseil : porter un pull à col roulé avec une veste et une paire de jeans, sans oublier les extrémités : une belle paire de chaussures en cuir et une paire de gants en cuir également.

Le cardigan

Si papa est adepte du gilet, alors optez pour un cardigan. Il s’agit d’une veste de laine boutonnée sur l’avant qui donne un air british Old School très chic. Il peut se porter au choix avec un t-shirt ou une chemise (cravatée ou non).

Crédit photo : Pixabay

Étiquettes : idée cadeau fête des pères