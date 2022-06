Cifonelli devient le tailleur officiel des 24H du Mans

À l’occasion de la 90ème et dernière édition des 24H du Mans qui s’est déroulée le week-end dernier sur le circuit manceau, La maison de grande mesure Cifonelli est devenue partenaire officielle de la célèbre course d’endurance. Quand la compétition rencontre l’élégance, le résultat est forcément dynamique et raffiné.

Pour Gentlemen Drivers

La légendaire course d’endurance des 24H du Mans a été créée en 1923. Trois ans après, la première boutique Cifonelli ouvrait à Paris. Cent ans plus tard, les deux mythes se rencontrent pour proposer à une clientèle de Gentlemen Drivers une ligne de 17 produits en parfaite adéquation avec l’esprit du racing. Une alliance décidée à l’occasion de la 90ème édition des 24H du Mans qui s’est courue le week-end dernier, avec l’Automobile Club de l’Ouest (ACO). En qualité de partenaire « Tailleur officiel des 24 Heures du Mans », Cifonelli a bénéficié de la très large exposition de la plus mythique course d’endurance au monde.

Cifonelli : une maison plus que centenaire

Cifonelli existe depuis 1880, lorsque l’arrière-grand-père, Giuseppe, ouvre un premier atelier à Rome. Celui de Paris ouvrira en 1926, nous avons pu le visiter au 31 de la rue Marbeuf, dans le 8ème arrondissement. Un lieu où le seul bruit venu briser le silence de la passion est celui des machines à coudre. Car chez Cifonelli, tout est fait mains, en tout cas pour le sur-mesure. Les cousins Lorenzo et Massimo Cifonelli sont les gardiens de ce temple où les matières textiles se mêlent aux étoffes habillant les mannequins de couture posés sur un superbe parquet.

Un cifonelli se reconnaît de loin

Le magasin lui, se situe au 83 rue du Faubourg Saint-Honoré, à Paris. Une belle et vaste surface de vente qui a son équivalent à Londres depuis septembre 2018. La marque est une référence en matière de grande mesure et ce n’est pas un hasard si vedettes et grands de ce monde s’y sont habillés. Lino Ventura, Paul Meurisse, Marcello Mastroianni et François Mitterrand en font partie.

Lorsque j’avais eu l’occasion de rencontrer le spécialiste du sur-mesure chez Cifonelli, Jérôme Zidoun, en 2018, il m’avait raconté qu’un costume réalisé en grande mesure chez Cifonelli se reconnaissait de loin et de dos, même dans une foule, tant la coupe possède une signature atypique. D’ailleurs, la maison de luxe Hermès ne s’y est pas trompé lorsque, dans les années 80/90, elle décidait de confier sa ligne de grande mesure à Cifonelli.

L’édition du centenaire en 2023

Ce partenariat exclusif, d’une durée de trois ans, couvrira les éditions 2022, 2023 et 2024. Cifonelli était donc sur la ligne de départ des 24 Heures du Mans, les 11 et 12 juin 2022, et couvrira l’édition du centenaire, en 2023 !

Cifonelli a mis en œuvre tout son savoir-faire transmis de génération en génération depuis 1880, pour réaliser une ligne de prêt-à-porter élégante et sportive célébrant l’esprit des courses automobiles. Partageant les mêmes valeurs d’excellence, d’élégance et de respect des traditions qui l’unissent naturellement aux 24H du Mans, Cifonelli présente donc une gamme complète de 17 produits élégants déclinés ci-après :

• Veste revers à pointes marine avec boutonnage unique, poches plaquées avec rabats en jersey de laine — 950€

• Pantalon en mélange de coton et élastane avec pli frontal et ceinture élastique — 450€

• Chemise en coton denim avec poches poitrine boutonnées — 250€

• Cravate avec broderie en soie — 140€

• Pochette “damier” en twill de soie — 65€

• Lunettes “Bolides” noires en acétate — 450€

• Veste type “saharienne” en tissu technique déperlant (54% laine 46% polyamide) — 750€

• Blouson marron en suede mattelassé — 950€

• Pantalon beige en gabardine de coton — 450€

• Pull col cheminée avec poches en mélange de coton — 400€

• Polo manches longues en jersey de coton — 250€

• Lunettes “Bolides” écailles en acétate — 450€

• Veste bleue “shark skin” deux boutons avec poches plaquées en jersey de laine — 950€

• Pantalon bleu ciel en gabardine de coton — 450€

• Chemise en coton blanche avec poches poitrine boutonnées — 250€

• Foulard “historique” en twill de soie — 250€

• Combinaison de Pilote Laine et Cachemire Bleu Marine – 1150 €

Élégamment portés et présentés par notre confrère Nicolas, plume au magazine Monsieur, motard dandy, Porschiste vintage et amoureux du bel ouvrage, les vêtements et accessoires Cifonelli X 24H du Mans sont disponibles ici.

Crédit photo : Philippe Vitry© pour Cifonelli

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

