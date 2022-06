Un appareil photo Leica vendu 14,4 millions d’euros

L’appareil photo le plus cher au monde est un Leica. Vendu 14,4 millions d’euros lors d’une vente aux enchères ce samedi 11 juin 2022, le Leica Série 0 N°105 n’est pas n’importe quel appareil photo. D’abord il a appartenu à Oskar Barnack, inventeur de l’appareil photo 24X36 en 1913 et c’est un des premiers 35 mm jamais fabriqué au monde.

Un prototype Leica établit un nouveau record mondial : Leica Série 0 N°105 adjugé au prix de 14,4 millions d’euros

La production en série de l’appareil photo Leitz, ou Leica en abrégé, premier appareil 35 mm au monde, a été un tournant dans l’histoire de la photographie moderne au début du 20ème siècle.

Avant que les premiers appareils photo ne soient disponibles au milieu des années 1920, Ernst Leitz a produit environ 23 modèles du prototype de la série 0 en 1923 et 1924. Le N°105 de la série 0 a été vendu, lors de la 40ème vente aux enchères Leitz Photographica, au prix de 14,4 millions d’euros, commission incluse. Le N°105 a ainsi battu le record mondial de l’appareil photo le plus cher de tous les temps. Un record détenu jusque là par un autre Leica, le Série 0 N°122 vendu 2,4 millions d’euros en 2018.

Un appareil collector

La Série 0 N°105 vendu 14,4 millions d’euros a appartenu au photographe et inventeur allemand Oskar Barnack, père du compact 24X36 et à l’origine du 35 mm. Un appareil de près de 100 ans mis en vente pour le 20ème anniversaire de la Maison de Ventes Leitz Photographica et la 40ème édition de la vente (il y en a deux par an). Le nom Barnack est d’ailleurs gravé sur le dessus de l’appareil photo.

La vente Leitz Photographica est le plus renommée et la plus importante au monde, concernant les appareils photos et les produits optiques. La dernière édition du 11 juin 2022 s’est déroulée au Leitz-Park à Wetzlar, en Allemagne.

