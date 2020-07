Alfa Romeo fête aujourd’hui ses 110 ans

Alfa Romeo célèbre aujourd’hui 24 juin 2020 les 110 ans de la marque. Un évènement exceptionnel qui est l’occasion d’ouvrir des zones du musée Alfa, inaccessibles jusqu’à ce jour. La nouvelle édition limitée de la Giulia GTA est présentée aujourd’hui à Arese.

Aujourd’hui, Alfa Romeo célèbre officiellement son 110ème anniversaire, ouvrant de nouveau les portes de son musée historique à Arese. Les visiteurs auront désormais accès à des zones du musée auparavant inaccessibles au public et comprenant 150 voitures supplémentaires ainsi que des trophées, des œuvres d’art et des moteurs.

150 voitures supplémentaires

Le musée Alfa Romeo, plaque tournante des célébrations Situé à Arese, à la périphérie de Milan, est un véritable cœur pour la marque. Plus de 200 modèles historiques y sont abrités, faisant de ce lieu un endroit tout naturel pour célébrer le 110ème anniversaire du Biscione. Et comme cadeau spécialement dédié à tous les Alfistes du monde entier, Alfa Romeo ouvre désormais au public les espaces de stockage des collections du musée, invitant les visiteurs à découvrir les 150 voitures supplémentaires, les trophées, les œuvres d’art et les moteurs d’automobiles, d’avion ou de bateau qui y sont exposés.

La collection est divisée en 18 zones thématiques, allant des premières voitures de la marque, telles que la 20/30 ES, aux monoplaces de course avec notamment des Formule 1 ou les Formules Indy Car.

Les Alfa de la police italienne

« Alfa Romeo in Uniform », la nouvelle section du musée consacrée aux voitures des Carabinieri, est dévoilée au public. Dans le cadre des célébrations, le musée dévoile une toute nouvelle section dénommée « Alfa Romeo en uniforme » et qui est dédiée aux voitures des Carabinieri, la police nationale italienne, en témoignage de la relation historique entre la marque et les forces de l’ordre. Celles-ci ont en effet depuis très longtemps utilisé les plus importants modèles d’Alfa Romeo.

De la 1900 M « Matta » des Carabinieri qui a remporté sa catégorie lors de la Mille Miglia 1951, à la légendaire Giulia, la plus emblématique des « Gazzella », en passant par la 75, l’Alfetta, l’Alfa 90 et une rare Giulia Giardinetta, la nouvelle section du musée » Alfa in Uniform ” évoque l’épopée singulière de ces voitures, de leurs équipements et de leurs époques.

Les clubs, les visiteurs et les Alfistes sont également impliqués en participant à un rassemblement flash mob et à de spectaculaires parades sur la piste intérieure du musée … en toute sécurité.

Nouvelle édition limitée Giulia GTA

La nouvelle édition limitée Giulia GTA fait sa première apparition publique. Un acronyme historique pour l’avenir : GTA La nouvelle édition limitée Giulia GTA, conçue pour le 110ème anniversaire de la marque, fait sa première apparition publique à Arese. D’un point de vue technique et en termes de principes conceptuelles, la nouvelle Giulia GTA s’inspire de la Giulia Sprint GTA de 1965.

540 chevaux sous le capot et 100 kg de moins

Développée par le département compétition d’Alfa Romeo Autodelta, la « Gran Turismo Alleggerita » (GTA) de 1965 était basée sur le coupé Giulia Sprint GT et allait accumuler d’innombrables succès sportifs dans le monde entier. La nouvelle Giulia GTA est quant à elle basée sur la Giulia Quadrifoglio et elle est équipée d’une version plus puissante du moteur bi-turbo 2.9 V-6 qui atteint désormais 540 ch.

Grâce à l’emploi intensif de matériaux ultra légers, cette version bénéficie d’une réduction de poids pouvant atteindre jusqu’à 100 kg, pour afficher le remarquable rapport poids/puissance de 2,82 kg/ch. Des solutions techniques spécifiques ont été également développées pour d’autres aspects touchant à l’aérodynamique, la stabilité ou la maniabilité.

Le Tour des 110 ans

Le Musée Alfa Romeo d’Arese débutera également son nouveau « Tour des 110 ans », spécialement produit pour l’occasion et composé de six vidéos constituant une visite virtuelle complète et fascinante.

Tous ceux qui ne peuvent y assister et tous les Alfistes du monde entier sont invités à se joindre à la célébration en ligne ici aujourd’hui à 15h30 CET.

Également au programme, les souhaits particuliers de l’équipe de Formule 1 « Alfa Romeo Racing ORLEN » et de leurs pilotes, Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi.

Les festivités au musée se poursuivront jusqu’au dimanche 28 juin, incluant des heures de visite supplémentaires selon ce calendrier. En raison de la Covid-19, le musée mettra en place une série de mesures de sécurité sanitaires pour les visiteurs et le personnel. Toutes les informations nécessaires se retrouvent via ce lien.

Également à découvrir dans les réserves : des concept-cars, comme les Caimano et Proteo, des prototypes, tels que le Scrabble et le Sprint 6C, les RL sportives historiques, la 6C de Vittorio Jano ou des voitures de série ou de course plus récentes.

