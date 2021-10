Le passé a de l’avenir, on n’arrête pas de le dire. Cette petite phrase faite slogan pour Monsieur Vintage se vérifie tous les jours. Dans la mode, le design et bien entendu l’industrie auto/moto. Preuve en est, les nouvelles séries spéciales Alfa Romeo Giulia et Stelvio GT Junior, qui s’inspirent directement de la magnifique GT 1300 Junior, un modèle que nous avions eu la chance d’essayer dans sa version 1600 en juillet 2019 (retrouvez notre essai en cliquant ici

Le passé a de l’avenir

Alfa Romeo rend une nouvelle fois un hommage marqué à son histoire sans précédent en présentant les nouvelles séries spéciales Giulia et Stelvio GT Junior, inspirées d’une icône des années soixante : la GT 1300 Junior. Cette édition limitée exclusive est basée sur le niveau de finition « Veloce », le plus sportif de la gamme. Son extérieur arbore la captivante couleur Ocre Lipari, teinte issue de la gamme chromatique « Old Timers ».

En plus de sa connotation sportive à l’extérieur, l’intérieur n’est pas en reste et intègre des sièges en cuir à réglages électriques avec ainsi que des surpiqûres spécifiques et broderies distinctives « GT Junior » sur les appuis-tête avant. Un élégant motif GT 1300 Junior associé à la silhouette du modèle des années soixante que l’on retrouve également sur la planche de bord.

Cette nouvelle version limitée vient compléter une série de lancements qui comprenait en quelques mois les 500 unités de la GTA/GTAm lancées en production en mai et désormais toutes vendues ainsi que les Giulia et Stelvio ‘’6C Villa d’Este‘’ (retrouvez notre article ici).

Giulia GT 1300 Junior : la quintessence d’une époque

La nouvelle série spéciale s’inspire de l’un des modèles les plus emblématiques de la marque : l’inoubliable GT 1300 Junior, commercialisée à près de 100 000 exemplaires de 1966 à 1976.

Basée sur la Giulia Sprint GT, avec une carrosserie signée Bertone et un moteur de 89 ch, la GT 1300 Junior s’est rapidement imposé comme une voiture incarnant pleinement l’esprit des années soixante, époque du renouveau et du boom économique, lorsque les rêves devenaient réalisables, et notamment celui de posséder une voiture de sport élégante.

La GT 1300 Junior illustrait parfaitement le principe d’équilibre entre beauté et fonctionnalité si caractéristique d’Alfa Romeo, ambassadrice d’un design intemporel aux formes légères mais puissantes, prête à sortir des starting-blocks, tel un athlète.

Giulia et Stelvio GT Junior : la beauté intemporelle

Ces mêmes valeurs et caractéristiques se retrouvent dans l’édition limitée « GT Junior » développée sur les actuelles Alfa Romeo Giulia et Stelvio. La berline se décline avec les motorisations 4 cylindres en aluminium turbo Essence 2.0 l de 280ch, accouplées à une transmission automatique à 8 vitesses, en propulsion ou avec le système quatre roues motrices Q4.

Pour le SUV, il est uniquement disponible avec le moteur 4 cylindres, également en aluminium, turbo Diesel 2.2 l de 210ch, toujours avec la transmission automatique à 8 vitesses et le système Q4. En plus de l’audacieuse couleur Ocre Lipari, les Giulia et Stelvio « GT Junior » sont dotés de jantes en alliage léger à cinq trous de 21 pouces (Stelvio) ou de 19” (Giulia), en finition noire.

Les palettes de changement de vitesse en aluminium sont de série, de même que pack assistance + avec les systèmes ADAS assurant une autonomie de niveau 2, les capteurs de stationnement avant arrière, le chargeur de téléphone par induction, le hayon à ouverture automatique mains libres (Stelvio), le toit ouvrant panoramique ou le système Hifi Harman Kardon.

10 exemplaires pour la France

Les séries ‘’GT Junior’’ sont désormais disponibles en série ultra limitée en France (10 exemplaires au total en France) aux tarifs suivants :

Giulia 2.0 essence 280 ch AT8 ‘’GT Junior’’ : 63 400 €

Giulia 2.0 essence 280 ch AT8 Q4 ‘’GT Junior’’ : 65 800 €

Stelvio 2.2 diesel 210 ch Q4 ‘’GT Junior’’ : 68 500 €

Crédit photo : Alfa Romeo©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Alfa romeo