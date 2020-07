Le salon Auto-Moto Classic de Toulouse se tiendra au MEETT du 11 au 13/09/2020

La 3ème édition du salon Auto-Moto Classic de Toulouse se tiendra du 11 au 13 septembre 2020. Pour l’année 2020, l’événement s’offrira un tout nouvel écrin : le MEETT, qui ouvre ses portes ce mois-ci.

Le Salon Auto-Moto Classic, porté par Toulouse Événements, est de retour du 11 au 13 septembre 2020. Les deux premières éditions avaient rencontré un vif succès, réunissant amateurs et passionnés de belles mécaniques à deux ou quatre roues. Cette année, c’est au tout nouveau Parc des Expositions de Toulouse, le MEETT, que se tiendra l’édition 2020. Un cadre résolument moderne et aux dimensions idéales pour accueillir « Silhouettes de légende », l’exposition phare de cette année.

Un programme rutilant

La précédente édition du Salon Auto-Moto Classic avait mis en exergue la beauté des voitures des années 50-60. Un choix couronné de succès, puisque les passionnés d’autos et de motos anciennes avaient largement répondu présents au Parc des Expositions de Toulouse. Le salon devenu un rendez-vous incontournable du grand sud espère réitérer ce succès en 2020 avec un programme rutilant.

Plus de 500 véhicules exposés

Cette année, du vendredi 11 septembre au dimanche 13 septembre 2020, il prendra place pour la première fois au MEETT, nouveau Parc des Expositions de Toulouse, un écrin idéal pour sublimer ces autos et motos d’exception. Plus de 500 véhicules seront réunis sur le salon qui accueillera amateurs, curieux et passionnés de belles mécaniques et les invitera à découvrir, entre pièces de collection et pièces détachées, une exposition événement, une rétrospective, des exposants et des animations variées. « SILHOUETTES DE LÉGENDES » : UNE EXPOSITION ÉVÉNEMENT Organisée avec le concours de Midi Rétro Auto.

Cette exposition invitera petits et grands à voyager à travers les différentes époques et à découvrir l’évolution des carrosseries au fil du temps. Du début de l’automobile à la fin des années 50, ces périodes voient les plus célèbres constructeurs et carrossiers redoubler d’imagination pour donner vie à des modèles qui font aujourd’hui référence. Felber, Audineau, Labourdette, Le Tourneur & Marchand, Pininfarina… autant de noms et de créations qui font rêver les passionnés et dont l’exposition retracera l’histoire, pour le bonheur des visiteurs.

Retrospective Alfa Romeo

Les 110 ans d’Alfa Romeo sont l’occasion pour le Salon Auto-Moto Classic de célébrer plus d’un siècle de créativité à travers une exposition évoquant, sur le plateau motos, de nombreux modèles aux courbes et aux performances légendaires.

Animations pour tous

Les deux halls dédiés aux exposants accueilleront également des animations variées. L’opportunité pour les visiteurs d’admirer un ensemble de véhicules anciens de pompiers, la reconstitution d’un camp militaire, ou encore une collection d’anciens bus toulousains, de s’essayer à la conduite sur simulateur ou bien de céder à l’attrait des circuits de modèles réduits.

Un large parking extérieur sera ouvert aux visiteurs conduisant des véhicules anciens, faisant de ces propriétaires de pièces vintage (+30 ans) de véritables acteurs de l’événement. Une occasion supplémentaire d’admirer pour les visiteurs de près les caractéristiques et le charme de voitures devenues rares.

Une offre exposants unique est promise aux visiteurs : vendeurs de véhicules de collection, spécialistes de la restauration (carrossiers, artisans, …), marchands d’accessoires, de produits d’entretien ou de pièces détachées côtoieront artistes, créateurs de modèles réduits ou de produits dérivés. Durant trois jours, professionnels et bricoleurs du dimanche, promeneurs et passionnés, petits et grands auront à leur portée les mille et une versions de la passion mécanique.

Vente aux enchères

Pour la troisième année consécutive, une vente aux enchères sera animée par Maître Stanislas Machoïr, commissaire-priseur de renom. Une cinquantaine de véhicules de collection ainsi que des lots Automobilia seront mis en vente le samedi 12 septembre, pour une après-midi sûrement riche en surprises.

AUTO-MOTO CLASSIC TOULOUSE – INFORMATIONS PRATIQUES

Dates & Horaires :

Vendredi 11 septembre 14h – 22h (Nocturne avec animations et groupe musical)

Samedi 12 septembre 10h – 19h (Vente aux enchères à 15h)

Dimanche 13 septembre 10h – 18h

Tarifs :

Tout public : 13 € / Tarif web : 10€ – Enfants de 10-16 ans : 7€ / Enfants de moins de 10 ans : gratuit – Parking « Anciennes » : 10€ entrée + parking (jusqu’à deux personnes dans le même véhicule – carte grise datant d’avant 1990, places limitées)

Informations sur le site : www.automoto-classic.com/toulouse/

Restauration sur place disponible toute la journée

5 000 places de parking

Le MEETT, comment y aller ? ➢ MEETT – Chemin de l’Enseigure, 31840 Aussonne Périphérique Intérieur, Direction Blagnac – D902 et N224 • En tram : Ligne T1 destination « Aéroconstellation » – Arrêt MEETT • En bus : Navette, numéro 30

