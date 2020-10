Un coffret de miniatures collector pour les 210 ans de Peugeot

La marque automobile française PEUGEOT fête cette année ses 210 ans. Fondée en 1810 par les frères Jean-Pierre II et Jean-Frédéric Peugeot au lieu-dit Sous-Cratet, dans le Doubs, l’entreprise est alors une fonderie d’acier, avant de devenir un fabricant de bicyclettes, puis de voitures à partir de 1889, avec la Peugeot type 1. Pour célébrer 210 ans d’existence, Peugeot commercialise un coffret limité à 210 unités, avec 2 sculptures à l’échelle 1/43ème.

Modèles 1916 et 2018

PEUGEOT dédie à ses fans un coffret chic et contemporain en édition limitée à 210 exemplaires, contenant deux » speedforms « . Ces sculptures à l’échelle 1/43ème représentent la PEUGEOT L45, vainqueur à Indianapolis en 1916 et le concept car PEUGEOT e-LEGEND CONCEPT, vision enthousiaste du futur. Ces modèles symbolisent l’aventure industrielle de PEUGEOT depuis sa création, ainsi que ses exploits sportifs et ses innovations. Ces nouveaux coffrets exclusifs sont numérotés et déclinés avec les » speedforms » soit en noir et blanc, soit en blanc et noir. Ils sont disponibles dès aujourd’hui au prix de 104,90 € TTC sur la boutique en ligne PEUGEOT.

Concept e-LEGEND : inspiré de la 504 Coupé

Les collectionneurs seront séduits par les deux modèles iconiques de l’histoire et de l’avenir de la marque, mis en scène dans ce nouveau coffret. La PEUGEOT L45, vainqueur des 500 miles d’Indianapolis en 1916, a été mise au point par des pilotes audacieux. Elle marque le début d’un palmarès sportif exceptionnel pour la marque, en endurance, à Pikes Peak, en rallye ou sur les pistes du Dakar. PEUGEOT e-LEGEND CONCEPT, star du salon Mondial de l’Automobile de Paris en 2018, est un coupé autonome et électrique. Il présente la vision de PEUGEOT pour le futur, dédiée au plaisir de conduite, qui prouve qu’autonome ne rime pas avec monotone.

Les designers du studio PEUGEOT Design Lab ont signé les deux » speedforms » de ce nouveau coffret. Les sculptures en résine pleine, telles des maquettes de style à l’échelle 1/43ème, reprennent les codes stylistiques de la L45 avec son arrière fuselé et de la e-LEGEND CONCEPT, dont les lignes affûtées s’inspirent de la 504 Coupé. Les couleurs noir et blanc retenues pour le design du coffret font écho aux couleurs sobres et intemporelles du logo PEUGEOT dédié à la célébration de ses 210 ans.

104,90 euros le coffret

Ces nouveaux coffrets célébrant les 210 ans de PEUGEOT complètent la toute nouvelle collection lifestyle » SINCE 1810 » et enrichissent l’offre de miniatures PEUGEOT historiques et contemporaines. Déclinés avec les » speedforms » en noir ou en blanc, ils sont signés d’une plaque numérotée. Les fans peuvent les commander dès aujourd’hui au prix de 104,90 € TTC en cliquant sur ce lien.

Étiquettes : 210 ans Peugeot