Ducati lance la production de la première moto équipée de radars

Comme l’annonçait Ducati il y a 2 ans, la production de la première moto au monde à être équipée de la technologie radar avant et arrière a été lancée. Premier modèle à être doté de cet équipement : La Multistrada V4 quatrième génération produite à ce jour à plus de 110 000 exemplaires.

Multistrada V4 radarisée

Ducati annonce l’entrée en production de la première moto au monde équipée de la technologie radar avant et arrière : la nouvelle Multistrada V4. Annoncé en 2018 par la firme italienne, ce procédé dérivé de l’automobile permet de gérer la vitesse de la moto, afin de respecter les distances de sécurité lorsque le régulateur de vitesse est enclenché, tout en améliorant la visibilité arrière du pilote.

Ajustement de la distance

Le radar avant du véhicule contrôle le fonctionnement du régulateur de vitesse adaptatif (ACC) qui, grâce à un freinage et une accélération contrôlés, ajuste automatiquement la distance (sélectionnable sur quatre niveaux) par rapport aux autres véhicules lorsque la vitesse est comprise entre 30 et 160 km/h. Ce système dérivé de la voiture a été élaboré et développé en rapport avec la dynamique et l’ergonomie d’un deux-roues.

Garder le contrôle

Le champ d’action du système en termes de décélération et d’accélération a été, en particulier, limité afin de garantir que le conducteur puisse garder un contrôle constant du véhicule dans toutes les situations. Le système permet une conduite plus confortable, spécialement sur longs trajets autoroutiers.

Voir l’invisible

Le radar arrière quant à lui, est capable de détecter et de signaler les véhicules positionnés dans l’angle mort, c’est-à-dire la zone non visible directement par le conducteur, ni dans le rétroviseur. Le système BSD (Blind Spot Detection) signale également l’approche par l’arrière des véhicules à grande vitesse.

Première moto équipée au monde

Chacun des radars a des dimensions compactes (70 x 60 x 28 mm, semblable à une caméra d’action moderne) et s’intègre parfaitement à la moto. Le poids d’un radar est de 190 grammes.

La Multistrada V4 est la première moto au monde équipée d’un radar avant et arrière capable de fournir à l’utilisateur un système révolutionnaire d’aide à la conduite.

Crédit photo : Ducati©

Étiquettes : Ducati