Monsieur Vintage a essayé son premier vélo électrique et tant qu’à faire, autant prendre un modèle vintage qui colle à notre ligne éditoriale. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes penchés sur le Garrett Miller, un bicloune qui nous ramène directement dans les années 80, par son look et son inspiration.

Garret Miller est un émigré américain venu s’installer en France à l’âge de 23 ans. Après avoir acheté une ferme dans la belle région de Bourgogne qu’il a rénové il y a une vingtaine d’années, ce fils de garagiste décide en 2015 de lancer sa propre marque de vélocipèdes, en s’inspirant des mobylettes de notre enfance : les Peugeot 102 et 103 mais également des vélos Schinn, une marque américaine spécialisée dans les vélos inspirés de vieilles Harley et au look Chopper.

Aujourd’hui, cette marque française propose un modèle à assistance électrique rétro que nous avons essayé. Vous nous suivez ? En selle !

Un look Chopper

Au premier coup d’œil, le Garrett Miller rappelle ces vélos des années 80, au style Chopper que l’on retrouve dans le film E.T, l’extra-terrestre réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1982. Avec son guidon haut, sa selle longue et plate, ses gros boudins noirs en guise de pneus et son cadre renforcé, le Garrett Miller est imposant, vintage et plus proche d’une mobylette que d’une bicyclette.

Autonomie moyenne : 60 km

Il attire le regard, incite au dialogue à chaque feu rouge lorsque les passants se demandent de quel véhicule il s’agit et dénote dans la production actuelle. Assisté par une batterie électrique située sous la selle et verrouillée par une clef, le Garrett Miller vous transporte à 25 km/h en tout électrique (avec quelques pointes à 30 km/h) pour une autonomie moyenne de 60 kilomètres. Pour ma part et accusant 95 kg sur la balance, j’ai pu avaler 40 km avant que le témoin de charge de batterie arrive à sa dernière barrette.

Manuel, assisté ou 100% électrique

Propulsé par un moteur Brushless de 250W, le Garrett Miller peut se conduire en 100% électrique à l’aide de l’accélérateur situé à gauche du guidon, en 100% manuelle ou en vélo assisté, avec une assistance qu’on peut régler de 1 à 5. Sur la position 1, l’assistance est légère et va jusqu’à un niveau 5, où vous n’avez qu’à pédaler peu pour avancer à une allure très correcte (jusqu’à 30 km/h).

Les commandes sont intuitives, bien placées et simples à utiliser. Les 7 vitesses du Garrett Miller se changent à partir de 2 commandes situées à droite du guidon, quant au niveau d’assistance, il se règle à gauche du guidon à l’aide du bouton « + » gradué de 1 à 5.

Le vélo, perché sur des roues de 20 pouces, est équipé d’un Klaxon type moto (électrique), mais également d’une clochette classique, ce qui est largement suffisant pour avertir les autres usagers de votre présence.

Un freinage efficace

Côté freinage, le Garrett Miller est équipé à l’avant et à l’arrière d’un disque. Le freinage est efficace et bloque facilement la roue arrière qui part par conséquent facilement en dérapage, il faut donc doser le freinage arrière avec parcimonie.

Le vélo est équipé d’une fourche inversée à l’avant qui encaisse bien les défauts de la route, que l’on ressent en revanche sur l’arrière dépourvu d’amortissement.

Éclairage puissant

L’éclairage à LED est puissant et efficace. À tel point que pour éviter d’éblouir les véhicules arrivant en face, il convient de diriger le phare rond vers le bas. Mais une chose est sûre, vous serez vu et de loin !

Recharge facile et rapide

Pour recharger la batterie c’est très simple : soit vous la retirez de son compartiment situé sous la selle pour la charger sur une prise classique à l’aide d’un chargeur fourni avec le vélo, soit vous la laissez sur le vélo et branchez directement le chargeur sur la batterie restée sur le Garrett Miller. À noter que la batterie ne peut se retirer qu’à l’aide de la clef fournie avec le vélo. Lors de notre essai, un temps de charge de 2H30 a été suffisant pour que la batterie indique une charge de 100%.

Pratique : un porte bagage

Le Garrett Miller dispose d’un porte bagage sur lequel vous pouvez transporter une charge jusqu’à 8 kg. À l’avant et sur le cadre, un réceptacle permet également de poser une bouteille d’eau nécessaire aux longues randonnées.

Position agréable

La position de conduite est agréable avec les bras qui tombent naturellement sur le guidon et le buste droit. Le Garrett Miller peut également accueillir un passager grâce à la longue selle et des repose-pieds disponibles en option.

Tarif

Côté prix, le Garrett Miller s’échange contre un chèque de 2 490 euros. Il est disponible en 2 coloris : noir comme notre modèle d’essai ou gris.

Bilan : atypique, rétro et efficace

Si vous souhaitez posséder un vélo électrique efficace, rétro et au look atypique, alors le Garrett Miller est fait pour vous. Son look attire le regard, les jeunes craquent dessus (ne pas oublier qu’un vélo à assistance électrique ne peut être conduit qu’à partir de 14 ans) et son autonomie est correcte. Son avantage est de pouvoir aussi bien rouler sur le goudron que sur le sable ou les chemins abimés, en franchissant tout type de terrain. Rétro et looké, le Garrett Miller vaut la peine qu’on s’y attarde. Pour avoir plus de renseignements, rendez-vous sur le site du constructeur, basé à Boulogne-Billancourt (92) ou directement dans leur point de vente situé au 11 rue Gustave Courbet à Paris 16ème.

Les vélos Garrett Miller peuvent être livrés partout dans le monde.

Crédit photo : Monsieur Vintage©

