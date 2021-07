Le nouvel opus du magazine AUTO HEROES est arrivé en kiosques. Une couverture qui reprend une image mythique du pilote Français François Cevert, prince des circuits mort en pleine gloire alors qu’il n’avait que 29 ans. Dans ce numéro 23, le vintage est à l’honneur avec une rétrospective des pilotes de légende des années 60/70. « Le temps des chevaliers », un numéro à ne pas manquer.

AUTO HEROES numéro 23 est arrivé en kiosques. Aussi dodu et appétissant que son aîné MOTO HEROES, ce nouvel opus fait la part belle aux pilotes de légende des sixties et seventies. Un dossier de 12 pages qui nous replonge dans une époque où, chaque pilote risquait sa peau dès qu’il montait dans son bolide.

En couverture : François Cevert et son inoubliable regard bleu, « le petit prince », pilote automobile disciple de Jackie STEWARD, qui incarne le dossier gentlemen drivers du magazine.

Au sommaire d’AUTO HEROES N°23 :

DOSSIER LÉGENDES :

– Les souvenirs du pilote Anthony BELTOISE, fils de Jean Pierre, neveux de François CEVERT

– Les derniers gladiateurs, de Jim CLARK à Graham HILL, par Jacques CHEVALIER

– Les Lotus de course à la gouache, par Bernard VERANDO artiste peintre

– Les secrets du V8 Cosworth, le moteur aux 176 victoires

– La Ferrari F40, collection Anna LISA, l’histoire d’une restauration exemplaire

– Christian HUET, le maitre étalon artiste-styliste-expert-collectionneur automobile

– La Maserati i 200 S, le trident de Stirling

– Michel VAILLANT, le cahier spécial : en cadeau une aventure inédite

Et bien d’autres sujets, comme le portrait de notre confrère François Allain.

AUTO HEROES N°23, 180 pages de récits de légendes, de héros mythiques, de collectionneurs et de passionnés atypiques et attachants. Un nouveau numéro pour les passionnés de véhicules d’exception, les hédonistes, les amateurs de rareté, d’élégance et d’esthétique.

En cinq ans (déjà !), « AUTO HEROES » a su imposer son concept inédit et hybride au croisement de la presse automobile et du Lifestyle masculin. Autour des hommes et de leur passion pour l’automobile, « AUTO HEROES » propose chaque trimestre un contenu rare et exclusif.

HEROES MEDIA, Groupe indépendant de référence spécialisé dans l’univers de la moto de l’automobile, des bateaux et de l’horlogerie, propose des contenus néo-vintage des marques résolument modernes, contemporains, novateurs, d’une grande exigence et d’une qualité iconographique rare et exclusive, il faut le souligner. Fier de pourvoir prétendre au label « Made in France », c’est un esprit libre et indépendant qui anime ses équipes.

AUTO HEROES N°23 – en vente chez les marchands de journaux – 180 pages – prix : 7,90 euros – distribution : Messageries Lyonnaises de Presse.

