Pour son retour sur l’épreuve mythique des 24H du Mans, la marque française Alpine décroche la troisième place derrière deux Toyota. Un résultat plus que raisonnable pour cette première année en catégorie “Hypercar”.

Après une formidable parade sur le circuit des 24H du Mans hier, Alpine décroche une place sur le podium de l’édition 2021. Troisième de l’épreuve derrière deux Toyota (qui remporte les 24H du Mans pour la quatrième fois), la marque au “A” fléché n’a pas à rougir loin de là de sa prestation.

L’unique et dernière victoire d’Alpine remonte à l’année 1978, où Didier Pironi et Jean-Pierre Jaussaud avait remportés l’épreuve à bord d’une Alpine A442 B (photo ci-dessous).

Aujourd’hui, Nicolas Lapierre, André Negrao et Matthier Vaxivière, les trois pilotes embarqués sur ce Mans 2021 réalisent une belle performance pour Alpine, revenue en endurance depuis 2013 et titulaire de 2 titres européens plus 2 titres mondiaux dans la catégorie, sans oublier 3 victoires aux 24H du Mans dans la catégorie LMP2 (2016, 2018 et 2019).

Pour rappel, la dernière victoire d’un team français aux 24H remonte à 2009, année où Peugeot remporta la victoire.

L’Alpine A480 N°36 qui a décroché la 3ème place ce dimanche 22 août est en fait une LMP1 modifiée. Longue de 4,64 mètres, large de 1,99 mètre et haute d’1 mètre 04 cm, la voiture pèse 900 kg et est dotée d’un moteur V8 4 500 cm3 de 625 chevaux, avec boîte 6 vitesses et disques en carbone.

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : 24H du Mans