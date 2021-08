La circulation en interfiles des deux-roues est à nouveau autorisée et ce, pour une durée de trois ans. Difficile de comprendre la législation en la matière, après une expérimentation de 4 ans mise en place le 1er février 2016

Depuis le 2 août 2021 la circulation en interfiles est à nouveau autorisée pour les deux roues, sous la forme d’une nouvelle expérimentation. Faits nouveaux ; le test est élargi à 21 départements contre 11 auparavant et le conducteur du 2 roues ne devra pas dépasser de 30 km/h le véhicule qu’il doublera, sans pour autant rouler au-delà de 50 km/h (vitesse maximale autorisée par les autorités en cas de dépassement en interfiles).

Sur ce point, autant dire qu’il est simplement impossible d’évaluer pour les motards que nous sommes la vitesse à laquelle se déplace une voiture que nous dépassons, à moins de ne rester à sa hauteur quelques secondes, noter son allure en y ajoutant + 30 km/h afin de caler notre vitesse de dépassement.

Les habitués du périphérique parisien auront certainement un sourire en coin à la lecture de cette nouvelle mesure.

La circulation interfiles est désormais autorisée dans les 21 départements de :

• La Haute-Garonne ;

• Les Bouches-du-Rhône ;

• La Gironde ;

• L’Île-de-France ;

• L’Hérault ;

• L’Isère ;

• La Loire-Atlantique ;

• Le Nord ;

• Le Var ;

• Les Alpes-Maritimes ;

• La Drôme ;

• Le Vaucluse ;

• Les Pyrénées-Orientales ;

• Le Rhône (dont la métropole de Lyon)

Hors de ces départements, il est simplement interdit de rouler en interfiles.

Les motards pourront s’étonner de la réitération de cette expérimentation, initiée par le CEREMA (Centre d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), d’autant que le bilan du premier test réalisé entre le 1er février 2016 et le 31 janvier 2021 faisait état d’une augmentation de 12% de l’accidentalité des deux-roues dans les zones de test. La Sécurité Routière avait estimé que les données récupérées après l’expérimentation étaient insuffisantes pour mettre un terme aux expérimentations, l’expérience est donc renouvelée pour trois ans.

Pour celles et ceux qui rouleraient en interfiles hors des zones de test, notez que pourrez être verbalisés par une amende de 135 euros et la perte de 3 points sur votre permis de conduire.

Pour rappel, l’autorisation de remonter les files se fera sur les 21 départements précisés précédemment, sur routes et autoroutes d’au moins 2 fois 2 voies, sans croisement et séparées par un terre plein central et dont la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h.

