La Kawasaki Ninja 1000 SX fête ses 10 ans cette année. Notre modèle d’essai 2021 est la quatrième génération de cette GT-sportive qui combine à merveille le confort d’une GT et la sportivité d’une Ninja, nom donné aux sportives Kawasaki depuis 1984 avec la GPZ 900R. Un parfait équilibre entre dynamisme et tourisme, au guidon de ce quatre cylindres en ligne très agréable que nous avons essayé.

Une moto qu’on aimerait conserver

De l’avis général des essayeurs moto (et auto), il existe deux catégories de véhicules parmi ceux que nous testons. Il y a d’abord ceux qui sont plutôt neutres et que nous rapportons sans regret au parc presse et il y a les autres. Ces derniers ont ce quelque chose qui nous fait retourner chez le fabricant avec le regret de restituer les clefs. La Kawasaki Ninja 1000 SX fait partie de cette seconde catégorie, parce qu’elle est rapide de prise en mains, puissante, très polyvalente, maniable malgré sa cylindrée et son poids et autant sportive que GT. Un mix rare que les fabricants de moto, à part Bmw et sa R1250 RS ne proposent plus. Il y eut bien Honda et la géniale VFR, qui a aujourd’hui disparu du catalogue de la marque ailée.

Seule sur le marché

La Kawasaki Ninja 1000 SX n’a donc pour ainsi dire aucune concurrente sur le marché actuelle (la Bmw cube 250 cm3 de plus que la japonaise), ce qui est surprenant face à la répression grandissante de ces dernières années sur nos belles routes de France. La préférence va aux trails, qui roulent le plus souvent sur du goudron que sur des pistes de terre.

Mais à l’inverse du trail, la GT-sportive Ninja 1000 SX propose un côté sportif indéniable et une tenue de cap exceptionnelle, tant en ligne droite qu’en virages.

Un look sportif ou GT

Au niveau du look et dès lors qu’elle est dépourvue de ses valises latérales, la Kawasaki Ninja 1000 SX affiche un design sportif, avec son carénage agressif, sa face avant plongeante, son guidon bracelet et son large pneu arrière de 190 mm. Une allure dissipée sans valises qui se transforme en sage routière dès qu’on installe les deux valises latérales, qui contiennent chacune un casque intégral. La belle se veut alors routière, avec son arrière large et ses malles qui indiquent un long voyage à parcourir.

Top-case interdit

À noter que sur ce type de moto, il n’est pas prévu de top-case. Non pas que Kawasaki refuse de proposer cet accessoire bien pratique, tant au niveau de la contenance que pour le passager, mais la législation française n’autorise pas une sportive à recevoir deux valises plus un top case, pour une question de répartition des charges sur la moto. C’est en revanche tout à fait possible sur un trail, comme le Versys 1000 qui dispose en option du pack Grand Tourer vendu 2 000 euros.

Équipement complet

Notre Ninja d’essai est équipée d’un éclairage entièrement LED, d’un régulateur de vitesse très pratique, d’une cartographie moteur à 4 modes, d’un compteur full digital avec toutes les informations nécessaires et un écran TFT de 10,9 cm + connexion smartphone, d’un Quick Shifter Up & Down, de l’ABS et différents niveaux de contrôle de traction.

Concernant les 4 modes de pilotage :

• Le mode Sport libère toute la puissance (142 chevaux) en Full Power et le contrôle de traction positionné en mode 1.

• Le mode Road libère également toute la puissance et le contrôle de traction (KTRC) est en mode 2.

• Le mode Rain réduit la puissance moteur et positionne le KTRC sur 3 (plus intrusif)

• Le mode Rider : le pilote peut paramétrer à sa guise le contrôle de traction (1, 2, 3 ou déconnecté) et la puissance (Full ou Low).

LES 4 MODES DE PILOTAGE DISPONIBLES SUR LA NINJA 1000 SX

Une moto bien équilibrée

Globalement bien équilibrée et d’allure flatteuse, la Kawasaki Ninja 1000 SX 2021 adopte un seul et unique pot d’échappement. Changement radical pour celle qui depuis ses débuts arborait une double sortie de pot de chaque côté, comme la version 2014 que j’avais essayée à sa sortie (voir photo ci-dessous). Avec la nouvelle norme Euro5 qui débarque, ce nouveau pot est long, large et à mon goût pas très joli. Mais il a l’avantage de conserver la puissance de la machine malgré les normes anti-pollution, tout en faisant perdre 2 kg à la ligne d’échappement.

Borborygme changeant

Le son qui s’échappe de cet énorme pot est assez discret au ralenti et devient rauque dès qu’on monte dans les tours, pour monter dans les aigus une fois que les diodes sont dans le rouge. Un borborygme à l’image de la machine, sage et rageur à la fois.

Une fois le tour de clef effectué et le moteur tournant, je me dirige vers l’autoroute A12 pour rejoindre la rédaction située dans le 17ème arrondissement parisien. Première impression : la boîte de vitesse est très douce et les rapports passent de façon très fluide. La position de conduite est plutôt droite, je m’attendais à plus sportif vu le design de la moto mais ça n’est pas le cas. Bras légèrement fléchis, la paume des mains ne s’écrase pas sur les guidons ce qui est agréable et reposant. La selle est confortable sans être molle et les jambes ne sont pas trop pliées.

L’ergonomie de la moto est bonne puisque toutes les commandes tombent facilement sous les doigts, mis à part la commande de feux de détresse qui demande à écarter le pouce gauche ou déplacer la main, pas très pratique en remontée de files.

Régulateur de vitesse facilement enclenchable

Pour le reste, tout est accessible. Je profite de l’autoroute A12 pour activer le régulateur de vitesse fourni de série. Une démarche simple qui consiste à appuyer une fois sur le bouton avec le petit compteur et l’aiguille sur le guidon gauche, puis à appuyer une fois sur “SET/-” avec la flèche vers le bas. Régler ensuite la vitesse en la diminuant avec la flèche du bas ou en l’augmentant avec la flèche du haut. Un système qui n’a rien de futile au contraire, il est très pratique lorsque vous traversez des zones de radar tronçon ou lorsque vous effectuez de longs trajets, pour vous reposez les bras et les mains.

La bulle de la Ninja 1000 SX est réglable, mais à l’arrêt (on peut le faire en roulant mais c’est fortement déconseillé). Il suffit d’appuyer sur le triangle placé entre la bulle et le compteur, pour déplacer la bulle.

Le Quick Shifter est également de série. Efficace dès 2 500 tours/mn, il est Up & Down et passe facilement, ce qui rajoute au confort de pilotage.

Remarquable

Le carénage et la bulle protègent efficacement du vent et de la pluie, surtout si vous baissez un peu le torse vers le réservoir en cas de pluie. La tenue de route et la tenue de cap sont simplement remarquables. La moto est comme sur un rail et ne bouge pas d’un mm sur la route, à basse comme à haute vitesse. Dans les zones sinueuses faites de virages serrés, la moto accepte le pif-paf sans broncher, en s’inscrivant parfaitement dans l’angle où vous la placez pour inscrire une trajectoire parfaite, que vous pouvez malgré tout corriger sans mauvaise surprise de la moto qui pardonne de nombreux écarts.

Cette mise sur l’angle facile doublée d’une tenue de cap exemplaire incite à arsouiller et à prendre la confiance rapidement. Soyez-en conscient pour ne pas surévaluer vos capacités de pilote, tout du moins au début de la prise en main. Cette Ninja est un vrai régale à piloter. Parfaitement équilibrée, même avec les valises latérales installées, elle peut être joueuse et rageuse en toute sécurité. Son gros couple évite les changements intempestifs de vitesse et permet de rouler à 35 km/h en 6e sans que le 4 cylindres en ligne ne tousse. Vous pouvez repartir sur un filet de gaz en sortie de courbe la 6e enclenchée, sans avoir à tomber les rapports. Le moteur est onctueux, puissant, docile et rageur à la fois, et fait de cette GT-sportive une moto extrêmement polyvalente qui propose le meilleur des deux mondes : sportivité et confort.

Excellent freinage

Le freinage est très efficace. Puissant et progressif, il ne donne aucune sueur froide et ne surprend pas le pilote, tout en assurant parfaitement son rôle. L’arrière freine également bien, ce qui vaut la peine d’être souligné.

Le confort d’une GT

Côté confort, la Ninja 1000 SX n’est pas en reste. La selle est confortable et les suspensions absorbent bien les défauts de la route. Rigide et souple à la fois, la moto fait une fois de plus preuve de polyvalence dans ce domaine et contribue à un très bon confort général. Le passager est également bien assis, même s’il peut regretter l’absence de top-case pour le long cours.

Une fois les valises installées, les passagers de petite taille, comme les petits pilotes, auront du mal à passer la jambe par-dessus la selle. Il faudra un petit temps d’adaptation pour cela.

L’éclairage LED est très efficace et vous permet d’être vu de loin quand vous faites des appels de phare. Le klaxon est également très efficace car pour une fois, il ne s’agit pas d’un petit “Tut” ridicule sans rapport avec le gabarit de la moto. Sur cette Ninja, le klaxon est grave et puissant, on vous entendra arriver.

Consommation très raisonnable

Côté consommation, la Kawasaki Ninja 1000 SX est une bonne surprise. Malgré son poids et sa puissance, la moto n’a consommé que 5,6 litres aux 100 durant notre essai, alors que le constructeur annonce une consommation de 5,8 litres. Notre essai était fait de nombreux déplacements dans Paris, sur le périphérique, d’autoroutes et de routes de campagne. Un mix complet qui n’a pas fait monter la soif de la machine.

Avant que le témoin de réserve ne s’allume, nous avons parcouru 301,7 km. L’autonomie moyenne de notre essai réalisé sur 1 108 km a été de 350 km par plein (réserve incluse). Pour être tranquille, faites le plein à 280 km.

Vous l’aurez compris, il n’y a que du positif sur cette moto. Nous avons noté toutefois l’absence de béquille centrale et de port USB. Pour son comportement exemplaire et sa polyvalence, nous attribuons la note de 18/20 à cette Kawasaki Ninja 1000 SX.

Bilan

La Kawasaki Ninja 1000 SX est une excellente moto. Par sa polyvalence d’une part, parce qu’en l’achetant, vous deviendrez l’heureux propriétaire d’une excellente GT et d’une sportive efficace, mais également par son confort, son équipement de série, sa protection et sa tenue de route fabuleuse. Vendue 14 549 euros (1 100 euros de + avec le pack Tourer), le Kawa affiche un tarif correct dans la catégorie. La concurrence ne propose rien en face, excepté peut-être Bmw et sa R 1250 RS de 136 cv vendue 16 949 euros avec le pack Touring. L’autre modèle à pouvoir éventuellement se positionner face à la Ninja est la Yamaha Tracer 9 GT vendue 13 999 euros et qui peut recevoir un top-case à 239 euros, mais vous aurez 21 chevaux en moins et l’esprit sportif en moins. Bref pour qui recherche une bonne GT et des sensations sportives, la Kawasaki Ninja 1000 SX est la moto idéale.

Note : 18/20

Les +

Le moteur

Le confort

La polyvalence

La consommation

L’équipement

La tenue de cap

La tenue de route

Les –

Absence de port USB

Le pot d’échappement trop imposant

La bulle réglable manuellement

FICHE TECHNIQUE KAWASAKI NINJA 1000 SX MODELE 2021

Moteur

Type de moteur

Quatre cylindres en ligne 4 temps à refroidissement liquide

Cylindrée

1,043 cm³

Alésage x course

77 x 56 mm

Taux de compression

11.8:1

Système de distribution

Double ACT, 16 soupapes

Système d’alimentation

Injection: Ø 38 mm

Système de démarrage

Électrique

Lubrification

Lubrification forcée, carter humide

Freins & Suspensions

Freins, avant

Double disques semi-flottants de 300 mm. Deux étriers monoblocs radiaux à 4 pistons opposés

Freins, arrière

Simple disque de 250 mm. Etrier à simple piston

Suspension, avant

Fourche inversée de 41 mm. Compression : réglable. Détente : réglable. Précharge : réglable

Suspension, arrière

De type Back-link horizontale avec amortisseur à gaz. Détente : réglable. Précharge : réglable par molette déportée

Châssis & Dimensions

Type de cadre

Doubles tubes, aluminium

Chasse

98 mm

Débattement de la roue avant

120 mm

Débattement de la roue arrière

144 mm

Pneu, avant

120/70ZR17M/C (58W)

Pneu, arrière

190/50ZR17M/C (73W)

L x l x H

2,100 x 825 x 1,190 (1,225 – Bulle en position haute) mm

Empattement

1,440 mm

Garde au sol

135 mm

Capacité de carburant

19 litres

Hauteur de selle

835 mm

Poids tous pleins faits

235 kg

Performances & Transmission

Puissance maximale

142 chevaux à 10,000 tr/min

Couple maximal

111 Nm {11.3 kgf•m} à 8,000 tr/min

Vitesse maximale

+ de 250 km/h

Consommation de carburant

Consommation annoncée par le constructeur : 5.8 l/100 km

Consommation réelle lors de notre essai : 5,6 l/100 km

(Autoroute, ville + routes de campagne sur une distance de 1 108 km)

Autonomie moyenne : 301,7 km avant que le témoin de réserve ne s’allume

Emissions de CO2

135 g/km

Transmission

6 rapports

Entraînement final

Chaîne scellée

Embrayage

Multidisques à bain d’huile, manuel

Tarif

14 549 euros

Coloris

Noir et vert ou Rouge et noir ou gris et noir

GALERIE PHOTOS KAWASAKI NINJA 1000 SX MODELE 2021

Crédit photo : Alexis Pillon©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

