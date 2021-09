Le fabricant italien Moto Guzzi vient tout juste d’annoncer l’arrivée d’un nouveau modèle baptisé “V100”. Une nouvelle moto qui viendra élargir la gamme optimisée du constructeur transalpin, désormais réduite à la légendaire V7, au V9 et à la V85TT. Une bonne nouvelle que nous dévoilons en une seule photo.

Moto Guzzi tease l’arrivée de sa nouvelle moto au travers d’une vidéo et d’une photo communiquée à la presse. Cette nouvelle machine arbore un look de trail-GT et est estampillée V100. On devine un gros bloc bicylindre probablement cubé 1000 cm3 et une transmission par cardan, avec une large selle accueillante, une fourche inversée et une bulle courte. Un concept qui n’est pas sans rappeler une certaine Yamaha TDM, dans l’esprit tout du moins.

Moto Guzzi présentera officiellement cette nouvelle V100 le 23 novembre prochain à l’Eicma de Milan.

En attendant plus d’informations en début de semaine prochaine, annonce Guzzi, voici l’unique photo que nous avons reçue. Qu’en pensez-vous ? N’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires en bas d’article.

Crédit photo : Moto Guzzi©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

