Le nouvel album du groupe de Heavy Metal Iron Maiden est sorti. Baptisé “Senjutsu”, cette 17e galette se décompose en 10 morceaux longs produits par Kevin Shirley, alias “The Caveman” (l’homme des cavernes), déjà responsable de plusieurs disques chez Dream Theater, du “Nine Lives” d’Aerosmith ou du “Engines of Creation” de Joe Satriani.

À ses débuts, le groupe anglais Iron Maiden sortait un album par an (sur les 5 premiers opus) puis, le rythme s’est espacé, passant à deux, puis trois, cinq et enfin, six ans pour cette nouvelle galette “Senjutsu” qui arrive après “Brave New World” né en 2015.

Il faut dire aussi que la Covid-19 n’a pas arrangé les choses niveau délai, sur cette nouvelle production enregistrée au printemps 2019 à Suresnes, il y a déjà deux ans. Et puis, à une moyenne d’âge de 65 ans pour les membres du groupe, la vie personnelle l’emporte un peu sur le besoin créatif. Il n’empêche qu’à 63 ans pour Bruce Dickinson, 65 pour Steve Harris, 69 pour Nicko McBrain, 64 pour Dave Murray, 64 pour Adrian Smith et 64 pour Janick Gers, les rockers britanniques n’ont rien perdu de leur superbe.

Mister McBrain torture toujours aussi bien ses fûts, avec ses descentes de toms diaboliques même si ses plans se sont assagis par leur rythme et leur complexité sur “Senjutsu ». La voix de Bruce Dickinson est posée, arrangée de quelques effets subtils qui l’adoucissent et reste davantage en bas ou au milieu que dans les hauteurs auxquelles le vocaliste de la vierge d’acier nous avait habitués.

Les parties de guitares sont fabuleuses et les “gratteux” apprécieront le nombre de solos distillés sur l’album par les virtuoses de la six cordes, soutenus par la ligne de basse toujours aussi efficace de Steve Harris, qui signe la moitié de l’album “Senjutsu“.

Alors certains diront forcément : « Oui c’est bien, ça sonne comme du Maiden, avec les envolées lyriques habituelles, les changements de rythmes, les cassures et ce va et vient habituelle entre tranquillité et sauvagerie métallique ». Et ils n’auront pas tort. Sauf que sur cette nouvelle galette, qui vaut plusieurs écoutes afin d’être appréciée à sa vraie valeur, les parties de guitares évoluent dans une nouvelle direction, la voix de Dickinson chemine vers plus de douceur, même si elle reste caractéristique et l’ensemble se veut moins rapide, pour un Heavy Metal tout compte fait encore plus efficace.

Les envolées sont toujours là, comme les changements de rythmes et les solos sont pléthore, comme sur le magnifique “The Parchment”, morceau de 12,38 minutes dont l’intro n’est pas sans rappeler le “Boléro” de Maurice Ravel.

“Senjutsu” est pour ma part un très bon Maiden, qui fait partie des trois meilleurs opus du groupe avec “The Number of the Beast” sorti en 1982 et le fabuleux “Powerslave” de 1984.

Étiquettes : Iron Maiden