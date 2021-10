Vivian Maier : l’ex-photographe inconnue s’expose au musée du Luxembourg

Le musée du Luxembourg consacre une exposition à la photographe Vivian Maier. Inconnue de son vivant en tant qu’artiste, Vivian Maier s’est fait connaître grâce à une vente aux enchères et depuis, de nombreuses expositions lui sont régulièrement consacrées.

Une exposition dédiée à la photographe Vivian Maier a ouvert ses portes au musée du Luxembourg, à Paris, depuis le 16 septembre dernier et se tiendra jusqu’au 16 janvier 2022.

Née le 1er février 1926 à New-York d’une mère française et d’un père d’origine autrichienne, Vivian Maier a déclenché l’obturateur de son appareil photo des milliers de fois, par passion. Photographe de rue, elle n’a jamais dévoilé ses œuvres, restées cachées durant toute la vie de l’artiste.

Mais un jour de la fin 2007, l’écrivain John Maloof participe à une vente aux enchères pour trouver des illustrations pour un livre qu’il vient de terminer : “Portage Park”. À cette occasion, il fait l’acquisition des biens d’une parfaite inconnue, vendus pour payer les loyers en retard du box où ils étaient entreposés. Dix-huit mois plus tard, il fouille dans ces affaires et découvre nombre de négatifs, photos et pellicules d’une certaine Vivian Maier. Tombé sous le charme de ce talent inconnu, John Maloof enquête sur la photographe jusqu’à reconstituer son parcours et organise un archivage du travail de la photographe. Il n’a de cesse depuis cette belle découverte de faire connaître l’artiste, en organisant des expositions, dont la première s’est tenue en janvier 2011 au Chicago Cultural Center.

Vivian Maier devient célèbre à titre posthume et fait régulièrement l’objet d’expositions à travers le monde. Celle qui durant toute sa vie s’est occupé d’enfants et de personnes âgées n’avait jamais cessé de prendre des photos et de réaliser des films tournés en super-8. Elle finira dans la misère, avant d’être prise en charge par les enfants Gensburg dont elle s’était occupée. Ces derniers l’aideront financièrement et s’en occuperont jusqu’à sa mort survenue le 21 avril 2009.

Ses photos sont le reflet de la vie quotidienne d’américains inconnus, une œuvre globale de plus de 120 000 clichés, que l’artiste elle-même n’a jamais découvert en totalité, faute d’argent pour le tirage et l’impression de ses clichés. Humble et discrète, Vivian Maier n’avait jamais parlé de sa passion à qui que ce soit. Une artiste dans l’ombre portée à la lumière post-mortem et dont l’œuvre très dense mérite d’être découverte.

INFORMATIONS PRATIQUES

Exposition Vivian Maier

Musée du Luxembourg

19 rue de Vaugirard – 75 006 Paris

Téléphone : 01 40 13 62 00

Du 16/09/2021 au 16/01/2022

Prix du billet d’entrée : 14,50 euros – tarif chômeurs et 16-25 ans : 10,50 euros

Tous les jours de 10H30 à 19H00 sauf le lundi fermeture à 22H00

Exposition organisée par la Rmn – Grand Palais et diChroma photography, en collaboration avec la Collection John Maloof, Chicago et la Howard Greenberg Gallery, New York. Cette exposition bénéficie du soutien de Women In Motion, un programme de Kering pour mettre en lumière les femmes dans les arts et la culture.

Plus d’informations en cliquant ici.

Étiquettes : photographie