LA MONTRE À GOUSSET, POUR UN STYLE VINTAGE ET ÉLÉGANT

Vous aimez le style vintage ? Vous souhaitez vous différencier des autres tout en restant élégant ? Alors, découvrons ensemble un accessoire hors du commun qui fera de vous, un véritable gentleman du 21e siècle !

Maintenant que vous savez où vous pouvez vous procurer votre prochaine montre, découvrons sans plus attendre, comment choisir celle qui vous permettra d’affirmer votre style !

1. QUELLE MONTRE À GOUSSET CHOISIR ?

Dans un premier temps, pour bien choisir votre montre à gousset, nous vous conseillons que déterminer son mouvement. Pour cela, tout dépendra de vos besoins et de l’utilisation que vous aurez de votre montre.

Pour commencer, voyons ensemble le plus vieux mécanisme et celui que les amateurs d’horlogerie préfèrent, le mouvement mécanique à remontage manuel.

Ce mouvement est certainement le plus fiable et celui que vous demandera le moins d’entretien. Il conviendra parfaitement aux amoureux de la belle mécanique (surtout avec une montre dotée d’un boîtier squelette), souhaitant prendre le temps de remonter chaque matin leur montre de poche, avant de commencer une bonne journée.

Pour la remonter, il vous suffira de tourner la couronne de remontoir de votre montre (généralement placée à 12h), jusqu’à ce que vous sentiez une légère résistance. À cet instant précis, le ressort de barillet sera remonté à son maximum et pourra redonner toute sa puissance au reste du mécanisme. Elles ont généralement une réserve de marche d’environ 35 heures.

Ensuite, le mouvement automatique. Comme le précédent, il est aussi très apprécié des collectionneurs. Une montre dotée d’un mouvement automatique fonctionne toujours mécaniquement, mais cette fois-ci, cette dernière se remontera toute seule grâce à une masse oscillante, appelée rotor. Une montre automatique est destinée aux gentlemen souhaitant avoir une belle montre sans pour autant prendre le temps de la remonter quotidiennement.

Le dernier mécanisme est le mouvement quartz. Ce dernier est certainement le plus vendu au monde ! Pas cher, simple d’utilisation, il conviendra parfaitement aux personnes souhaitant une belle montre de poche, mais qui ne se préoccupent de ce qui se passe à l’intérieur. Une montre à quartz fonctionne simplement grâce à une petite pile bouton dont la durée de vie est généralement de 2 ans.

Maintenant, passons au style !

Malheureusement, pour cette partie, nous ne pourrons pas vous aider. Simplement, parce que c’est une affaire de goût ! La seule chose que nous pouvons vous conseiller, c’est de trouver la montre qui correspondra la mieux à votre image, afin que vous puissiez affirmer votre style (vintage) avec élégance et raffinement !

2. COMMENT BIEN PORTER UNE MONTRE DE POCHE ?

Maintenant, que nous en savons plus sur les différents mouvements qui existent et celui qui pourrait répondre le mieux à vos besoins. Découvrons ensemble, comment il vous est possible de porter votre montre avec classe !

– LE COSTUME TROIS PIÈCES :

Porter une montre à gousset avec un costume trois pièces fera de vous un véritable gentleman. Que vous soyez dans un mariage, un cocktail ou une soirée bien habillée, vous ne passerez pas inaperçue !

– SIMPLEMENT AVEC UN GILET :

Plus décontracter, vous pourrez porter votre garde-temps, simplement avec un gilet. Alors, il vous suffira d’accrocher la chaîne à la boutonnière de votre veste et de ranger votre montre dans la petite poche gousset. Tout simplement !

– À LA CEINTURE DE VOTRE PANTALON :

Pour finir, il vous est aussi possible d’attacher la chaîne de votre montre à la ceinture de votre pantalon. Cette dernière façon est plus pour la vie de tous les jours. Simple, mais tout aussi efficace !

Crédit photo : Pixabay