Tendances de la mode masculine pour l’été 2022

La mode homme printemps/été 2022 dirige ses codes vers des t-shirts unis, des vêtements over size, la chemise à col urbain et des couleurs à tons pastel. Monsieur Vintage vous livre les tendances à suivre cet été pour rester dans l’air du temps.

Le t-shirt à l’honneur

L’été arrive et les vacances débuteront dans deux mois et demi. Pour vous messieurs, Monsieur Vintage vous donne les tendances à suivre pour la période estivale, en maitrisant votre budget. Une fois de plus et c’est normal, le t-shirt sera à l’honneur, des t shirts au meilleur prix sur wordans.fr vous donneront une idée de ce qu’il faudra porter cet été pour rester dans le coup.

Monochrome ou pastel, le t-shirt sera l’indispensable de votre vestiaire pour évoluer à l’aise, en cassant ce côté sobre avec un accessoire plus pétillant tel qu’une montre colorée, une ceinture ou une sacoche de couleur vive. Pensez à adopter un look monochrome que vous équilibrerez avec des teintes plus acidulées pour l’accessoirisation.

Tendance de l’été : l’over size

Oubliez la coupe classique et optez pour l’over size, qu’il s’agisse du pull, du pantalon ou encore du classique t-shirt. C’est LA grande tendance de l’été et puis au fond, ça aura l’avantage de cacher les formes des plus forts d’entre-nous. Pour ce faire et pour rester sur la base : le t-shirt, n’hésitez pas à choisir un t-shirt d’une à deux tailles au-dessus de la vôtre, vous n’en serez que plus à l’aise. Idem pour le pantalon, en privilégiant une coupe droite et ample dans laquelle vous aurez plus de liberté de mouvements.

L’avantage de l’over size est de rester à l’aise, même en cas de forte chaleur. Mais attention de ne pas tomber dans les extrêmes, il s’agit d’être à l’aise mais de ne pas nager dans vos vêtements, pensez-donc à ne pas dépasser deux tailles supérieures à la vôtre pour rester tendance. Au-delà, vous risquez le ridicule. Gardez à l’esprit que l’over size concerne surtout les hauts et les manteaux (peux utilisés en été certes). Mettez en avant les formes droites, de préférence en coton plus agréables à porter, en portant une ceinture pour dessiner votre silhouette.

Autre tendance pour l’été 2022 : la chemise à col urbain. Élégante et classique, elle vous permettra d’adopter un look chic tout en restant décontracté. Il s’agit de la chemise à col classique, avec col, que vous porterez légèrement ouverte pour une allure plus décontractée.

Crédit photo : Pixabay

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : mode homme