Justin Bieber X Vespa : la rencontre de 2 icônes

La marque italienne Vespa s’associe à la star internationale canadienne Justin Bieber pour proposer une édition limitée en version 50 et 125 cm3. Une collaboration très inattendue qui rassemble deux icônes de la pop.

À partir du 20 avril 2022, les fans de Vespa pourront préréserver le modèle Justin Bieber. Un modèle blanc des jantes aux rétros, avec quelques flammes blanches elles aussi, sur les ailes arrière et le garde-boue avant, le tout surmonté de la signature du chanteur.

Les jeunes dans le viseur

Un moyen pour le groupe Piaggio de toucher une large clientèle jeune, qui suit le chanteur de très près sur le web : Justin Bieber totalise 455 millions de followers sur les réseaux sociaux !

Star internationale dès l’âge de 15 ans, Justin Bieber est l’icône pop de millions de jeunes filles à travers le monde. Il est l’outil de communication idéal pour une marque qui souhaite se rajeunir et toucher un maximum de jeunes. Vespa a toujours stimulé l’imagination des artistes, stylistes et designers du monde entier. Ces dernières années, de grands noms comme Giorgio Armani, Christian Dior et Sean Wotherspoon ont associé leur créativité authentique au style incomparable de Vespa, en développant des collections de marque exclusives.

Je veux en conduire une

Avec Justin Bieber et la JUSTIN BIEBER X VESPA, un nouveau modèle exclusif de Vespa conçu et dessiné personnellement par le chanteur, le groupe Piaggio fait perdurer ses partenariats pour rester une marque dans le coup, qui sait rester dans l’air du temps malgré une image rétro. La passion de Bieber pour Vespa est bien connue : « La première fois que j’ai roulé sur une Vespa, c’était quelque part en Europe, probablement à Londres ou à Paris. Je me souviens juste avoir vu une Vespa et m’être dit ‘Je veux en conduire une’. Et j’ai passé un si bon moment, avec le vent dans les cheveux et la liberté. C’était fun », souligne Justin Bieber.

Glamour et intemporelle, la nouvelle Vespa dessinée par Justin Bieber reflète sa créativité, toujours à l’œuvre dès qu’il imagine quelque chose d’unique destiné à devenir une pure inspiration.

“J’adore Vespa, et c’est vraiment cool de s’associer à une marque aussi classique. Pouvoir m’exprimer, que ce soit à travers l’art, la musique, les visuels ou l’esthétique, pouvoir créer quelque chose à partir de rien, cela fait partie de moi. En fin de compte, le but de la création et du design est toujours de donner une tournure unique aux choses. », dit Justin Bieber.

Blanc sur blanc

Le monochrome est la touche de style principale qui distingue la nouvelle Vespa signée par Bieber. La couleur blanche, choisie par le chanteur, recouvre tous les éléments de la nouvelle Vespa Sprint : de la selle aux poignées en passant par les bâtons des jantes. Le logo de la marque et les flammes dessinées sur la carrosserie du véhicule sont également blancs ton sur ton ; c’est l’esthétisme que le chanteur a voulu donner au design pour incarner l’élan créatif, le dynamisme et la vigueur, des valeurs partagées par Bieber et Vespa.

Chic et néo-rétro

JUSTIN BIEBER X VESPA est proposée dans les versions 50 et 125 cm3, des cylindrées qui ont marqué l’histoire de Vespa, aujourd’hui revus et corrigés dans le respect des normes environnementales les plus récentes. La géométrie dynamique et jeune du véhicule forme une carrosserie légère mais protectrice, tandis que le guidon, avec son phare rectangulaire évocateur, supporte un écran TFT couleur et multifonctionnel extrêmement moderne, permettant la synchronisation avec toutes les fonctions d’un smartphone. Les feux Full-Led et les spectaculaires jantes de 12 pouces sont les résultats suprêmes du mariage du style et de la technologie.

Cette édition limitée exclusive est complétée par une collection d’accessoires tout aussi irrésistible. Un sac, une paire de gants et un casque totalement blanc avec un « Justin spin », les flammes, qui rendront l’expérience Vespa encore plus cool !

Le lancement de la phase de pré-réservation débutera le 20 avril 2022 afin de satisfaire tous les fans de Vespa qui souhaitent acquérir pour eux-mêmes les premières unités de ce modèle tant attendu. Vous trouverez plus de détails sur : vespa.com ou sur la page dédiée.

Crédit photo : Vespa©

