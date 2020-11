Un morceau de Dalida pour le prochain James Bond : « Mourir peut attendre »

Dalida sera sur la bande originale du prochain James Bond : « Mourir peut attendre », dont la sortie a été décalée au 31 mars 2021. C’est l’information qui a été divulguée ce matin sur la radio RTL, dans le cadre de l’émission « La pépite musicale », présentée par Anthony Martin. Le morceau choisi ? « Dans la ville endormie ».

Pour celles et ceux qui ont écouté RTL ce matin, vous avez certainement appris qu’un morceau de Dalida, composé par William Sheller, sera présent sur la bande sonore du prochain James Bond. Un morceau très « James Bond », vintage et lancinant qui colle parfaitement à l’ambiance 007.

L’information, initialement diffusée sur le site officiel de la chanteuse Dalida, devrait faire plaisir aux fans de l’artiste ainsi qu’aux fans français de James Bond. Le morceau « Dans la ville endormie » est une reprise de la chanson « My year is the day » interprétée par les Irrésistibles, groupe de rock américain dont les membres vivaient à Paris dans les années 60. Il a été écrit par William Sheller et fût l’un des tubes de l’été 1968.

Rendez-vous le 31 mars 2021 pour découvrir les images, associées à la chanson de Dalida.

Dans la ville endormie par Dalida



« My year is the day » par Les Irrésistibles en 1968



Étiquettes : Dalida