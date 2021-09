Après avoir été décalée à plusieurs reprises en raison de la pandémie, la sortie du prochain James Bond “Mourir peut attendre” se fera le 6 octobre 2021. Comme chaque nouvel opus de la saga, ce prochain long-métrage mettra à l’honneur des modèles de voitures prestigieuses mais également une moto : la Triumph Tiger 900. Pour célébrer ce partenariat entre la franchise Bond et la marque de motos britannique, le fabricant sort la Triumph Tiger 900 Bond, limité à 250 exemplaires dans le monde, dont 35 pour la France.

“Mourir peut attendre” : un titre prémonitoire tant la sortie du prochain James Bond aura été décalée. Cette fois c’est la bonne puisque les aventures du célèbre agent 007 arriveront sur les grands écrans le 6 octobre 2021. Comme dans les précédents films de la saga, on y retrouvera une pléiade de véhicules, tels que la légendaire Aston Martin DB5 pilotée par Sean Connery dans “Goldfinger” en 1964, le nouveau Land Rover Defender, une Maserati Quattroporte de 4ème génération, un Toyota Land Cruiser série 9, une autre Aston Martin V8 Saloon déjà vue dans “Tuer n’est pas jouer” sorti en 1987, une Valhalla et une DBS Superleggera.

Les autres stars mécaniques du film seront des motos : la Triumph Tiger 900 et le Scrambler 1200. Et pour rendre hommage à ce partenariat, Triumph annonce la sortie d’une édition spéciale de la Tiger baptisée Tiger 900 Bond.

35 exemplaires pour la France

En hommage au partenariat entre deux icônes britanniques, Triumph a le plaisir d’annoncer une nouvelle édition limitée (35 unités pour la France) stupéfiante, inspirée de l’incroyable Tiger 900 Rally Pro, qui s’illustre dans les séquences de cascades ahurissantes du nouveau film de James Bond, Mourir peut attendre.

Tout comme le personnage original créé par Ian Fleming, Triumph Motorcycles impose une authenticité britannique solidement ancrée et instantanément reconnaissable, façonnée et éprouvée au fil du temps.

Triumph s’appuie sur une histoire à la fois longue et illustre de conception, de développement et de fabrication de motos haut de gamme. Grâce à cela, la marque a fourni à l’équipe de cascadeurs de James Bond les joyaux qu’il lui fallait pour les grandes séquences d’action du dernier Bond, avec le Tiger 900 et le Scrambler 1200, aux capacités élevées.

Strictement limitée à 250 motos (35 pour la France), la nouvelle Triumph Tiger 900 Bond édition célèbre le partenariat entre James Bond et Triumph.

Chacune des motos est numérotée et est livrée avec un certificat d’authenticité signé.

My name is Bond, Tiger 900 Bond

L’édition Tiger 900 Bond présente un schéma de peinture unique Matt Sapphire Black et des graphiques 007MT exclusifs, renforçant la distinction et le style premium de la moto en mettant l’accent sur son caractère unique et désirable.

Chaque moto est également livrée avec un pontet de guidon taillé dans la masse, avec le numéro de la moto.

Enfin, au-delà de son design stylisé unique, l’édition Tiger 900 Bond s’illustre par des ornements « noircis ». Le cadre, les garnitures de phares, les panneaux latéraux, le carter de protection, les supports de repose-pieds passager, les protections de phares auxiliaires et les protections moteur ont tous une finition noire haut de gamme.

Détails et équipement premium

Revisitant le thème de l’édition Bond, la nouvelle édition limitée du Tiger 900 offre une animation 007MT sur mesure à l’écran de démarrage et une selle chauffante passager et pilote, façonnées avec la marque unique de l’édition Bond.

Outre toutes les spécifications leaders de la catégorie du Tiger 900 Rally Pro, la nouvelle édition limitée est également livrée avec des pneus tout-terrain hautes performances Michelin Anakee Wild (en plus des pneus Bridgestone Battlax montés en usine), et un silencieux Arrow premium, doté d’un corps en acier inoxydable brossé léger, avec un embout et une attache en carbone.

La moto 007 sera commercialisée en mars 2022 pour un prix qui devrait se situer aux alentours de 19 000 euros.

Crédit photo : Triumph©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : James Bond