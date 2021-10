Vous l’avez certainement remarqué, depuis quelques années, le style « boho » fait son grand retour. Des défilés de mode en passant par la décoration de la maison, cette tendance empruntée aux sixties, aux seventies et aux hippies s’invite un peu partout après ses débuts dans les années 2000. On en reparlait déjà en 2016

La mode boho, confortable et romantique

Parmi les vêtements phares du vestiaire bohème, on demande la robe ! Aussi appréciée de « Madame tout le monde » que des pros de la mode, cette pièce a encore de beaux jours devant elle : longue et vaporeuse, légère et décontractée, elle permet de créer de multiples tenues aussi romantiques que confortables. Durant les beaux jours, elle copine volontiers avec un grand cabas en osier, un bandana torsadé et des superpositions de colliers et de bracelets ethniques et colorés. Et quand le thermomètre baisse, elle se réchauffe facilement à l’aide d’un blazer, d’un trench classique ou même d’un manteau long en laine. Accompagnée d’une paire de sandales, de boots plates ou même de vos baskets préférées, la robe bohème compose une tenue à la fois vintage et carrément moderne en toutes saisons. Et si vous n’êtes pas très fan de robe, pas de problème ! Le style bohème, c’est aussi :

les jupes à volants ;

les jeans patte d’eph et autres pantalons flare ;

les chemises à fleurs, bien évidemment ;

les blouses en dentelle ;

les gilets à grosse maille ;

les grands chapeaux, style capeline ;

les accessoires et les vêtements en crochet, absolument géniaux pour jouer les superpositions ;

les pièces en patchwork, qui faisaient partie des tendances lourdes de l’été 2021 ;

les pièces garnies de franges, comme les sacs et les vestes.

De quoi se faire une garde-robe aussi originale que pleine de féminité !

La déco bohème, une belle invitation au voyage

À la fois apaisante, chaleureuse et dépaysante, la déco bohème est idéale pour installer une véritable ambiance chez soi. Vous avez besoin de conseils pour la décliner dans une pièce à vivre ou une chambre à coucher ? Vous réaliserez un sans-faute en misant sur :

de belles couleurs chaudes ou vives, telles que le rouge, l’orange et le rose ;

des matériaux naturels comme le bois, le lin et surtout l’osier ou le rotin, très boho et super jolis sur un fauteuil, un pouf ou un luminaire à suspendre ;

des tapis venus d’ailleurs, par exemple marocains ou berbères ;

des motifs, qu’ils soient fleuris ou graphiques, à déployer sur des coussins, des plaids, des rideaux ou des tentures ;

des objets déco qui vous font voyager, comme des souvenirs de vacances, des cartes du monde vintage ou encore un attrape-rêve fait maison réalisé avec des rubans, des perles et quelques jolies plumes : plein de poésie, cet objet protecteur est emblématique du style bohème !

un brin de nature : posés sur les guéridons ou accrochés au plafond grâce à des suspensions en macramé, plantes vertes et cactus sont la touche finale incontournable pour une déco boho réussie !

Bohème, plus qu’une tendance, un mode de vie…

Attention, la tendance bohème n’est pas qu’un style, c’est parfois un vrai mode de vie ! À l’heure de la pollution généralisée, du réchauffement climatique et de l’urgence écologique, elle répond à un besoin de plus en plus fréquent de se tourner vers la nature, de revenir à la terre et de refuser la surconsommation. Dans les années 70, les hippies se souciaient déjà de l’environnement et de l’avenir de la planète, en s’intéressant notamment à l’agriculture biologique. Parallèlement, ils s’initiaient à la sagesse orientale et découvraient le yoga — une discipline qui rassemble aujourd’hui de plus en plus de pratiquants, en particulier depuis les confinements liés à l’épidémie de Covid 19. Ralentir le rythme et se couper de la frénésie et multiples stimuli du monde moderne. Revenir à l’essentiel pour vivre enfin dans l’instant présent. Se mettre à l’écoute de son corps et de l’univers… Autant d’envies qui collent très bien avec la tendance bohème, et expliquent en partie son succès.

Mode de vie à part entière, inspiration déco et mode, les tendances bohème et hippie n’ont pas fini de nous séduire et d’envahir nos vies, nos intérieurs et nos placards. Alors, prête à y succomber vous aussi ?

Crédit photo : Rachel Claire©-Pexels

