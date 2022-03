5 bonnes raisons de choisir un tailleur sur mesure

Même si le costume 3 pièces-cravate se porte moins au bureau, il reste un incontournable du dressing masculin. Mariage, que vous soyez invité ou le principal intéressé, naissance, baptême, décès ou événement important, le costume sert toujours à un moment de notre vie, même si l’on n’est pas manager. Pour s’habiller élégamment, certains se tournent vers le prêt-à-porter, d’autres vers le sur-mesure ; une solution qui présente cinq avantages que nous vous détaillons.

Le costume-cravate a moins la cote au bureau depuis quelques années. Cela ne veut pas dire qu’il n’est plus porté mais que certains us et usages ont tendance à disparaître, comme la cravate ou les souliers en cuir bien cirés. Aujourd’hui, il n’est pas rare de voir les managers et autres cadres porter le costume sans cravate, voire même sans veste ou sans chaussures de cuir. Certains ont en effet opté pour une chemise et pantalon cintré associés à une belle paire de sneakers, ou pour un costume avec chemise ouverte.

Une utilisation détournée pour plus de décontraction qui n’efface pas la vocation première du costume, réinventée au 21ème siècle. C’est la raison pour laquelle certains tailleurs n’hésitent plus à s’adapter à cette nouvelle tendance, chic et casual à la fois. C’est le cas de Tailor Trucks qui associe le savoir-faire traditionnel à un nouveau style contemporain, en proposant du sur-mesure à une époque où l’homme évolue. Et quitte à porter un costume en 2022, autant faire appel à du sur-mesure, une option qui présente de nombreux avantages, en tout cas au moins cinq que nous vous délivrons :

1. Il s’adapte à votre morphologie

En prenant vos mesures complètes (tour de poitrine, tour de taille, longueur des bras et des jambes, longueur du torse) et en tenant compte de votre morphologie, le tailleur adaptera votre costume à votre corps, d’une part, mais également à votre personnalité. Chaque homme, comme chaque femme, est unique et opter pour le sur-mesure marquera votre côté exclusif.

En plus de vous coller parfaitement à la peau, le costume sur mesure aura l’avantage d’être disponible dans la teinte et le tissu que vous souhaitez. Forcément, il n’y en aura pas deux comme le vôtre.

2. Il est ajustable

Une fois que vous aurez commandé votre costume sur mesure, il est possible que votre morphologie se modifie, on l’a vu pendant les deux dernières années de pandémie où, faute de sport et d’activité physique, certains hommes ont pris de l’embonpoint. À l’inverse, la silhouette de certains peut s’affiner en cas de régime ou pratique intensive de sport. Autant de variations que votre tailleur peut gérer en adaptant, après coup, les dimensions de votre costume ce qui, bien entendu, n’est pas envisageable avec le prêt-à-porter.

3. Il ne vieillit pas

Un costume sur mesure ne suit pas les tendances du prêt-à-porter, dont les modèles se redéfinissent deux fois par an lors des saisons printemps/été et automne/hiver. Le sur mesure est le reflet de votre personnalité, il vous suivra par conséquent des années avant de devenir “has been”, ou tout le temps pour ceux qui prendront soin de le conserver précieusement dans une housse prévue à cet effet.

4. Il est agréable à porter

Pour ceux d’entre vous qui n’ont jamais testé le sur mesure, il suffira d’essayer pour constater à quel point il est agréable de porter un costume fait mains. D’une part parce que les dimensions seront parfaitement adaptées à votre morphologie, mais d’autre part en raison de la qualité et la souplesse du tissu. C’est vous qui choisirez la matière la plus agréable à porter et croyez-nous, cela fait une sacrée différence.

5. Il est exclusif

Par définition, un costume sur mesure est unique. Vous n’en verrez donc pas deux comme le vôtre, tant par la teinte, le tissu ou la coupe. C’est un moyen élégant de marquer votre différence et d’affirmer votre personnalité, lors d’un événement important.

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

