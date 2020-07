Bullit présente la V-Bob 250 cm3, disponible en août 2020

Le constructeur de motos belge Bullit n’en finit plus de présenter des nouveaux modèles. Après la Bluroc 125 cm3 en janvier 2020, la Bluroc 250 cm3 en avril, les modèles Héritage 50 et 125 cm3 en juin et la Hero version 50 cm3 le 1er juillet dernier, le fabricant présente la V-Bob 250 cm3, qui sera disponible en août 2020 c’est-à-dire, demain. Une stratégie qui devrait payer avec des prix toujours contenus, des looks de plus en plus séduisants face à une demande croissante de deux-roues, confirmation du rejet des transports en commun de la part des usagers.

Cylindrées en hausse

Célèbre pour ses 125, Bullit est déjà passé à la vitesse supérieure avec la Bluroc 250. Une toute nouvelle moto au style power cruiser vient s’ajouter : la V-Bob 250. Plus volumineuse que la Bluroc pour un empattement identique de 1530mm qui lui confère une excellente maniabilité, dixit le staff de Bullit, cette V-Bob est aussi plus basse. Les designers ont puisé leurs inspirations dans les véhicules américains bodybuildés.

Qualité perçue à la hausse

Cet ADN de power cruiser, la V-bob en fait la synthèse avec une position de conduite que le constructeur annonce confortable avec commandes avancées, un guidon plat et un arrière trapu et ramassé. Les surfaces brillantes et mattes côtoient des pièces en métal usinées ou polies, conférant à l’ensemble une belle présence et une qualité à la hausse :

Le phare avant simple et stylé est composé d’une double lentille cernée de leds pour l’éclairage de jour.

Le guidon large et plat, à diamètre variable est muni d’un port USB qui complète astucieusement le poste de pilotage.

Le réservoir d’une capacité de 20L, tout en galbes et lignes musculeuses, accueille un combiné d’instrumentation complet mêlant analogique et numérique.

La selle en deux parties propose un profil bien creusé pour le pilote, tandis que le passager est plus haut perché, sur un petit siège dimensionné pour l’arrière court de la machine. Une fois les repose-pieds installés, la balade à deux peut s’envisager. La poignée arrière permet aussi d’accrocher des sacoches latérales optionnelles.

Le feu arrière minimaliste à leds est intégré directement sous la coque arrière. Il souligne l’aspect trapu de la machine, tout comme le support de plaque et son éclairage, placés bas derrière la roue sur un arceau en acier.

Le freinage avec ABS de série ainsi que les freins combinés CBS garantissent un freinage puissant et facilement dosable.

La tenue de route est assurée par une fourche avant inversée hydraulique et un double combiné ressort-huile à l’arrière. Les pneus Timsun au profil routier sont en 120/80-16 (avant) et 140/70-16 (arrière).

18,5 chevaux

Le nouveau bicylindre en V de 250cc de la V-Bob est assez puissant avec ses 18,5CV, et surtout coupleux avec 17Nm de couple disponible à 5500tr/min. Il est refroidi par air et embarque une boîte manuelle à cinq rapports. Le twin en position longitudinale remplit le cadre et accueille entre ses deux cylindres, un filtre à air en coton bien protégé derrière un capot chromé.

Comme pour la Bluroc, Bullit a doté sa nouvelle V-Bob 250 du moteur Yamaha qui équipait la XV 250 Virago.

Premier 250 à transmission par courroie

Les pots sont entourés par de larges pare-chaleur munis de grilles, qui contribuent à la sécurité et contribuent encore à muscler l’ensemble. La transmission par courroie est une autre caractéristique de la V-Bob. Comparée à une chaîne traditionnelle, la courroie offre bien des avantages : meilleure absorption des chocs, réduction du bruit et maintenance facilitée tout en rendant la transmission plus efficace. La V-Bob est la première moto de sa catégorie à proposer cet équipement avec un moteur V-Twin !

Un son puissant

La hauteur de selle de 715mm devrait permettre aux pilotes de toutes tailles de s’installer sans encombre derrière le guidon. Au démarrage, Bullit annonce un son riche et puissant, plutôt rauque, très satisfaisant compte tenu de la cylindrée.

Le réglage des suspensions peut être modifié à la convenance du pilote par précontrainte des ressorts.

Bullit V-Bob – 4399 euros

– cylindrée : 249 cm3

– puissance de 18,5CV et couple de 17Nm (5500tr/min)

– Boîte manuelle à 5 rapports

– Dimensions (L x l x H) 2230 x 920 x 1090 mm

– Hauteur de selle : 715mm

– pneus Timsun 120/80-16 (avant) et 140/70-16 (arrière)

– capacité de carburant : 20 L

– Poids en ordre de marche : 179kg

– Garantie : 2 ans

– Couleurs : Rouge / Gris / Noir

– disponibilité : août 2020

Crédit photo : Bullit©

