Moto Guzzi présente la nouvelle V7, qui passe à 850 cm3 pour 65 chevaux

Le fabricant italien Moto Guzzi présente une nouvelle V7, cinquante-quatre ans après le lancement du premier modèle. Entièrement renouvelé, le nouveau moteur développe désormais 65 chevaux pour une cylindrée portée à 850 cm3.

Lancée en 1967, le premier modèle V7 de Moto Guzzi est né d’un concours lancé en 1963 pour équiper les motards de la police italienne. Équipée d’un moteur V2 ouvert à 90°, la V7 développe à l’époque 20 chevaux pour une cylindrée de 754 cm3.

Aujourd’hui, le fabricant italien présente la toute nouvelle V7. Un modèle plus puissant qui passe de 52 à 65 chevaux et qui voit sa cylindrée augmenter, passant de 744 à 850 cm3. Plus puissante, cette nouvelle Guzzi se veut également plus confortable, mieux équipée et mieux finie dixit le fabricant.

Une moto plaisir

La V7 est l’un des modèles les plus célèbres et populaires de Moto Guzzi. Sa réputation mondiale est due à sa capacité de répondre fidèlement aux attentes des motards, à un look éternellement rétro et à la renommée d’une marque légendaire comme Moto Guzzi. Depuis 1967, année de la commercialisation des premiers exemplaires en Italie, la V7 est devenue la référence de la gamme et la représentante par excellence de la moto italienne, se distinguant par ses contenus et son design, en mesure de plaire à un public transversal et hétérogène. Un modèle que nous avons maintes fois essayé et qui nous a donné à chaque essai, un sourire benêt parce que replongés dans les valeurs essentielles de la moto : la liberté, le plaisir d’une machine simple et racée, l’authenticité.

Plus de maturité, de performance et de confort

La nouvelle génération de la V7 veut continuer à être la moto d’accès dans le monde Moto Guzzi. Agile, elle se caractérise à la fois par des dimensions et un poids contenu et par un caractère fort et authentique, typique de toutes les Moto Guzzi, affiché notamment par le bicylindre transversal en V, configuration unique au monde.

Le moteur le plus puissant sur une V7

La nouvelle création de Mandello est plus complète et affiche une maturité supérieure, comme en témoigne le nouveau moteur à plus grosse cylindrée qui se distingue par des pots d’échappement généreux avec des dispositions différentes ; la vue arrière met en évidence la transmission surdimensionnée à cardan et la roue arrière à plus grande dimension, ainsi que la paire d’amortisseurs Kayaba plus grands et plus robustes.

La nouvelle V7 apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités, non seulement techniques mais aussi philosophiques. Il sera désormais possible de parler des « otto e mezzo » de Mandello et c’est la première fois que ce modèle adopte un moteur d’une telle cylindrée, puisqu’elle était de 750 cm³ depuis 2009. C’est un bond en avant en termes de performances et de plaisir de conduite, et sans doute le moteur le plus puissant et le plus efficace jamais monté dans l’illustre histoire de ce modèle.

Style authentique et contenus modernes

La V7 conserve le style du modèle, caractérisé par un design qui est le trait d’union entre les formes influencées par l’histoire de Moto Guzzi et les exigences d’une moto contemporaine. Ce qui n’a pas changé, c’est le réservoir en métal d’une capacité de pas moins de 21 litres, le plus gros de la catégorie, et au style encore une fois inspiré par celui de la magnifique V7 Sport de 1971.

Les flancs et le garde-boue arrière plus court, sont des éléments nouveaux au design raffiné qui, avec le nouveau design du système d’échappement, donnent un look séduisant à la nouvelle V7. Une innovation importante sur la V7 Stone sont les jantes en aluminium inédites au style sportif ; la jante arrière reçoit un pneu de plus grande dimension de 150/70, capable d’offrir une plus grande stabilité de conduite et une meilleure adhérence dans les virages.

Le type de pneu est également différent : pour assurer le plaisir, le confort et la sécurité sur sol mouillé, des pneus performants Dunlop Arrowmax Streetsmart ont été choisis. Sur les nouvelles V7 Stone et V7 Special, le confort de conduite est même supérieur à celui déjà élevé de la précédente version, grâce à la nouvelle paire d’amortisseurs au plus grand débattement et à la nouvelle selle à double hauteur, qui assure davantage de confort surtout au passager : la plus grande hauteur du coussin permet en effet à ce dernier de garder les jambes moins pliées, tout en offrant une assise plus confortable. Toujours dans le même objectif, des supports anti-vibration inédits pour les repose-pieds du pilote sont utilisés.

Informations complètes

Sur la Moto Guzzi V7 Stone, le nouveau système d’éclairage full LED fait ses débuts, composé d’un phare avant avec feu DRL qui dessine la silhouette de l’aigle Moto Guzzi. La nouvelle instrumentation est en accord avec l’image de la moto essentielle avec un seul cadran circulaire entièrement numérique, qui évoque également la forme de l’aigle. L’instrument fournit des informations complètes et comprend compteur kilométrique, voyage partiel et quotidien (remis à zéro automatique huit heures après la dernière extinction), temps de voyage, consommation instantanée et moyenne, horloge, température extérieure, vitesse moyenne, niveau du MGCT (contrôle de traction), sans oublier l’indication de vitesse engagée et de passage de vitesse, dont la valeur de régime moteur minimal et maximal est réglable par l’utilisateur.

De cette façon, on peut contrôler une fourchette prédéterminée de régimes du moteur, par exemple pour effectuer au mieux le rodage ou pour réduire au minimum la consommation de carburant. L’interaction avec le tableau de bord est possible grâce au bouton présent dans le connecteur droit. L’indication du changement de vitesse est suggérée par la silhouette de l’aigle clignotant au centre de l’écran. Dans le catalogue d’accessoires dédiés figure également Moto Guzzi MIA, la plate-forme multimédia de Moto Guzzi qui connecte le smartphone au véhicule en fournissant une quantité exceptionnelle d’informations utiles au voyage. Avec Moto Guzzi MIA, il est possible de lire des musiques et d’envoyer/recevoir des appels téléphoniques via l’éventuel interphone inséré dans le casque.

Partie cycle de qualité pour une conduite facile et amusante

La compétence de Moto Guzzi pour dessiner des parties cycles extrêmement fines est légendaire. La conduite élégante de la V7 a de lointaines origines : en 1970, après une très dure série de tests, la V7 Police gagne la sélection pour entrer au LAPD (Los Angeles Police Department), prouvant l’autorité de la marque italienne même de l’autre côté de l’océan. Le cadre en acier conserve le schéma à double berceau décomposable et la même distribution des poids typiques de la récente tradition de ce modèle.

La nouvelle V7 introduit de nouvelles modifications qui améliorent la stabilité et le confort, tout en laissant inchangé sa maniabilité proverbiale. Une pièce de renfort en acier a été ajoutée à la zone située sous la tête de direction, tandis que la zone autour des supports d’amortisseurs réglables a été modifiée et est maintenant montée plus inclinée vers l’avant, tout en étant de plus grande taille et avec un débattement supérieur.

Les modifications apportées au système de suspension arrière augmentent considérablement le confort de conduite, en particulier sur les surfaces irrégulières, en raison de sa plus grande capacité à absorber les imperfections de la route, offrant une réponse plus progressive et contrôlée dans toutes les situations, même avec un passager à bord. La partie cycle renouvelée est complétée par un nouveau bras oscillant de plus grandes dimensions, équipé d’un nouveau couple conique capable de mieux gérer le couple plus important délivré par le nouveau moteur. Aucun changement du côté du trio selle/guidon/repose-pieds déjà parfait, avec des dimensions idéales pour les pilotes de toute taille grâce à la selle basse et au bon positionnement des repose-pieds en aluminium.

Plus de performances et de caractère du nouveau « otto e mezzo » Moto Guzzi

Il existe de nombreux moteurs bicylindres dans le monde, mais il n’existe qu’un moteur en V transversal et c’est le twin Moto Guzzi, né en 1967 d’une intuition géniale de l’ingénieur Giulio Cesare Carcano. Ses cylindres ont une configuration si particulière qu’ils font partie intégrante du design de la moto, comme une vraie sculpture d’art contemporain.

Un nouveau moteur Moto Guzzi fait ses débuts sur la V7, étroitement dérivé de celui qui équipe avec succès la V85 TT. Il s’agit de l’unité de propulsion la plus récente et la plus moderne développée par Moto Guzzi, qui garantit davantage de performances et un rendement global plus élevé, afin de maximiser le plaisir de conduire, le plaisir et la fiabilité. Le moteur conserve le principe de construction exclusif de toutes les Motos Guzzi de production actuelle : V-Twin transversal de 90° refroidi par air, avec distribution à tiges et à culbuteurs avec deux soupapes par cylindre, fierté et tradition de la production de Mandello. La cylindrée atteint 853 cm3 grâce à un rapport d’alésage par course de 84 x 77 mm.

Par rapport au « sette e mezzo » de la V7 III, la puissance maximale augmente de 25 %, passant des 52 ch précédents à 6200 tr/min à la puissance actuelle de 65 ch à 6800 tr/min. Le couple maximal a également considérablement augmenté, passant de 60 Nm à 4250 tr/min à un excellent 73 Nm à 5000 tr/min, plus de 80 % du couple étant déjà disponible à 3000 tr/min. Le nouveau « otto e mezzo » est plus élastique dans la prise de vitesse à bas régime, plus rapide dans l’accélération et en vitesse de pointe, avec un taux de vibration très faible. La version bridée est toujours disponible, en ligne avec les limitations du permis A2 et idéal pour les nouveaux pilotes de Guzzi, qui peuvent compter aussi sur un poids et des dimensions réduits, ainsi que sur la facilité de conduite de la V7.

Une nouveauté totale

Par rapport au moteur de la V7 III, la nouveauté est totale : le carter plus rigide est le résultat d’une nouvelle conception ; la lubrification est assurée par carter semi-sec et utilise deux pompes coaxiales (une de refoulement et l’autre de récupération de l’huile) qui garantissent une lubrification telle qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser de radiateur d’huile. La solution à carter semi-sec présente les avantages des moteurs à carter sans l’inconvénient de l’encombrement du réservoir d’huile extérieur dans la mesure où c’est le carter d’huile qui remplit cette fonction. Les principaux avantages sont : réduction des pertes de puissance dues aux frottements en raison de l’interaction de la manivelle avec l’huile, diminution de la température maximale atteinte par l’huile et liberté de la moto pour atteindre un plus grand angle de roulis ou de tangage sans problèmes de lubrification, d’où la réduction de la quantité de lubrifiant nécessaire pour garantir le bon tirage de la pompe dans chaque situation d’utilisation.

Dans le respect de l’identité Moto Guzzi, la distribution reste à tiges et à culbuteurs avec deux soupapes par cylindre réalisées en acier, mais le système et les matériaux sont entièrement inédits. Les cylindres présentent une hauteur réduite, des conduits d’huile efficaces et un système de fixation renforcé au niveau du carter moteur afin de garantir la robustesse et la fiabilité. Les culasses comportent des conduits et raccords d’admission dédiés. La distribution munie de poussoirs à galet et de tiges de commande des culbuteurs en aluminium constitue l’un des aspects d’excellence du moteur Moto Guzzi. Des pistons légers sont également utilisés, avec des axes de 20 mm de diamètre. La commande du moteur utilise un seul boîtier papillon Marelli d’un diamètre de 38 mm, avec une commande de papillon mécanique traditionnelle.

Encore plus sobre

Déjà bluffés par la faible consommation des V7 lors de nos précédents essais : 4,5 litres aux 100 km et une autonomie minimale de 350 km, le moteur de la nouvelle V7 Moto Guzzi est encore plus sobre : il comporte très peu de composants qui absorbent de la puissance (la distribution à tiges et à culbuteurs fait notamment partie des éléments sobres en termes d’absorption de puissance), elle ne comporte pas de pompe de circuit de refroidissement ni de longues chaînes ou courroies de distribution. Non seulement il est plus puissant et plus propre que le moteur de la précédente V7, mais il consomme également moins, permettant une autonomie de plus de 400 km avec un plein, grâce à la capacité du réservoir de 21 litres.

La boîte de vitesses à fixations frontales a également été remaniée par rapport à l’unité précédente et elle est plus fluide et plus précise. L’embrayage à sec bénéficie d’un disque de renfort sous le plateau d’embrayage et d’un disque de friction performant ; un système inédit de synchronisation à triple fente réduit au minimum le bruit dans les embrayages et le jeu de la transmission, surtout au niveau de la première vitesse. La transmission finale s’appuie sur un nouvel arbre à cardan double désaxé aux dimensions généreuses et au couple conique, qui garantit robustesse et fiabilité dans la gestion du grand couple fourni par le bicylindre.

ABS et MGTC pour la sécurité active

La nouvelle V7 intègre de série l’ABS et le contrôle de traction MGCT (Moto Guzzi Controllo Trazione) réglable et désactivable. Le premier est une unité Continental à double canal qui évite le blocage des roues, tandis que le second est un système qui évite le glissement de la roue arrière en accélération. Le MGCT est réglable sur deux niveaux d’intervention : le premier plus intrusif est idéal quand l’adhérence est précaire à cause d’une route mouillée ou glissante, tandis que le second est conçu pour assurer le plaisir de conduite sur route sèche en toute sécurité. Une autre particularité du système MGCT est la possibilité de recalibrer la circonférence des pneumatiques, en compensant l’éventuelle usure ou en utilisant des profils différents du premier équipement, afin de toujours profiter d’un contrôle précis de la traction.

Moto Guzzi V7 Stone

La V7 Stone est la version plus éclectique et essentielle de la « otto e mezzo » de Mandello. Conformément à la tradition récente, elle ne comporte aucun détail chromé, mais embrasse plutôt l’obscurité de la peinture noir mat, qui est associée à la nouvelle selle équipée d’une sangle de maintien du passager. Elle se distingue à la fois par le nouveau système d’éclairage full LED avec un magnifique phare avant avec feu diurne DRL qui dessine la silhouette de l’aigle de Moto Guzzi, et par la nouvelle instrumentation avec un cadran circulaire unique entièrement numérique, qui évoque également la forme de la silhouette de l’aigle. Les jantes à bâtons sont en aluminium, tandis que le logo qui décore les flancs latéraux est également nouveau.

2 nouveaux coloris

En plus de la couleur Nero Ruvido, la V7 Stone est disponible en deux nouvelles livrées satinées captivantes, Azzurro Ghiaccio et Arancione Rame, auxquelles s’ajoute la livrée spéciale Centenaire, commémorant les cent premières années de vie de la marque, née en 1921. La nouvelle variante graphique est un hommage à la magnifique Otto Cilindri, l’une des motos de course les plus sensationnelles de tous les temps, née en 1955 et qui reste un exemple de la capacité créative et technique de Moto Guzzi. Elle se distingue par sa livrée matte unique, composée d’un réservoir gris et d’une selle marron, combinée à une magnifique nuance de vert pour les flancs latéraux et le garde-boue avant. La couleur dorée spéciale de l’aigle sur le réservoir et le nom figurant sur les flancs latéraux contribuent également à rendre cette livrée unique.

Moto Guzzi V7 Special

C’est la plus proche de l’esprit du modèle original. Classique et élégante, elle offre de nombreux détails chromés et des motifs brillants. Moto Guzzi V7 Special propose une nouvelle interprétation de la typique bande de couleur sur les flancs sous la selle, qui rappelle la bande de même couleur sur le réservoir. Les roues à rayons sont polies et ont les moyeux noirs ; le tableau de bord analogique est à double cadran circulaire, tandis que la nouvelle poignée pour le passager est en acier chromé de série. Le système d’éclairage comprend un groupe optique arrière et des clignotants à LED, tandis que le phare halogène plus classique à l’avant reste inchangé. La V7 Special propose également les ailettes de refroidissement des cylindres fraisées à la machine-outil et une selle dédiée marron, des détails qui soulignent son origine classique et élégante. Les variantes chromatiques disponibles sont Blu Formale et Grigio Casual.

Moto Guzzi MIA : un véritable ordinateur de bord

Pour la gamme V7, l’innovant système multimédia Moto Guzzi MIA, capable de connecter la moto au smartphone, est disponible comme accessoire. Grâce à une application spécifique, pouvant être téléchargée gratuitement sur l’App Store et Google Play, le smartphone (iPhone ou Android) devient un véritable ordinateur de bord, avec des fonctions multiples, et permet de connecter le véhicule à Internet.

Le Bluetooth permet d’afficher cinq paramètres à la fois sur l’écran du smartphone, au choix dans un vaste menu, parmi lesquels tachymètre, compte-tours, puissance instantanée, couple instantané, consommation instantanée et moyenne, vitesse moyenne et tension de batterie, accélération longitudinale et ordinateur de bord étendu. La fonction « Eco Ride » aide à limiter les consommations et à maintenir une conduite éco-responsable, en fournissant une évaluation synthétique des résultats obtenus durant le voyage. Il est possible d’enregistrer les données des voyages et de les revoir sur l’ordinateur ou directement sur le smartphone, en analysant le parcours effectué et en visualisant point par point les paramètres de fonctionnement du véhicule.

En outre, le système permet de retrouver facilement le véhicule lorsqu’il est garé dans un lieu inconnu, enregistrant automatiquement la position où le moteur a été coupé.

Le tableau de bord numérique de la V7 Stone est entièrement intégré à la Moto Guzzi MIA, ajoutant la gestion du contenu multimédia des smartphones et des appels téléphoniques. Les titres des morceaux de musique et le nom de l’appelant sont représentés sur l’instrument et il est possible de gérer toutes les interactions via les commandes au guidon qui incluent l’activation de l’assistant vocal du téléphone.

La gestion sophistiquée du module de bord permet également l’utilisation de deux oreillettes Bluetooth communes pour créer la fonction intercom qui peut être activée depuis le guidon sans les coûts supplémentaires d’un système dédié.

Accessoires originaux Moto Guzzi : une vaste gamme

Après le succès des versions précédentes, la philosophie de personnalisation de Moto Guzzi se poursuit sur la nouvelle V7. Elle prévoit la présence de nombreux accessoires qui permettent de personnaliser sa moto de manière agréable et en toute sécurité, créant une vraie spéciale sur mesure. Toutes les pièces sont dessinées, conçues et réalisées par Moto Guzzi. Elles font l’objet de cycles d’essais rigoureux à l’instar de tous les autres éléments d’origine des motos, afin de garantir la qualité et la longévité. La conception et la réalisation par Moto Guzzi signifient qu’elles sont parfaitement interchangeables avec les composants de série, ce qui permet de rétablir aisément la configuration d’origine de la moto. Par ailleurs, les pièces sont rigoureusement homologuées et donc absolument conformes au code de la route.

Voici quelques-uns des principaux accessoires du catalogue consacré à la gamme V7 :

Couvercles de culasses rouges : couvercles de culasses peints en rouge avec des usinages spéciaux réalisés par fraisage.

Pare-moteur tubulaire : caractérisé par un design qui suit les lignes du véhicule, il offre une protection spécifique au moteur et aux jambes du pilote. Disponible en chromé ou noir.

Protections du réservoir : ce sont deux protections en caoutchouc souple à appliquer sur les côtés du réservoir où l’on peut poser ses genoux pendant la conduite, afin d’augmenter le confort sur la route.

Béquille centrale : construite avec des matériaux robustes, elle permet de garer la moto en toute sécurité.

Guidon Sport et demi-guidons : ils permettent une position de conduite plus penchée vers l’avant et donc plus sportive.

Pare-brise : il a été conçu pour offrir une meilleure protection aérodynamique tout en respectant l’esthétique de la V7. Homologué selon les standards les plus rigoureux, il a été testé sur route dans toutes les conditions climatiques par les responsables essais Moto Guzzi. Disponible en deux versions avec tiges chromées ou noires.

Leviers frein et embrayage en aluminium : usinés à partir de billettes et d’un design raffiné, ils enrichissent le pont de commande de la V7.

Poignées chauffantes : elles sont réglables à différents niveaux d’intensité, ce qui permet l’utilisation du véhicule même dans les périodes les plus froides.

Sacoches latérales en cuir, canvas et touring : grâce aux petits cadres latéraux dotés d’un système à décrochage rapide fast click, il est possible d’utiliser différents types de sacoches latérales sur la V7. La gamme d’accessoires Moto Guzzi propose une paire de sacoches en cuir précieux travaillé à la main, avec une fermeture et des boucles en acier et un logo Moto Guzzi imprimé à chaud, une paire de sacoches Touring en robuste tissu technique pour résister à n’importe quelle condition de voyage et une paire d’élégantes sacoches en canvas déperlant de grande capacité. Un système spécifique antivol à clé empêche tout déclenchement indésirable du fast click.

Porte-bagages : cet article haut de gamme remplit deux fonctions importantes : porte-bagages et appui solide pour le passager, grâce aux deux poignées intégrées.

Gamme de selles : la gamme de selles Moto Guzzi pour V7 inclut 6 versions et variantes pour répondre aux exigences de confort et de design les plus variées. Toutes les selles sont totalement waterproof, réalisées dans des matériaux de premier choix qui offrent un confort maximal et un impact esthétique unique et parfaitement intégré à celui du véhicule.

Housse moto : elle est réalisée en tissu noir résistant aux rayures et embellie par le logo Moto Guzzi présent des deux côtés.

L’origine du mythe V7

Nous sommes en 1961 et le succès de l’automobile de masse redimensionne fortement le marché de la moto. Moto Guzzi, forte d’une capacité exceptionnelle de conception, réagit à la conjoncture défavorable en explorant de nouveaux marchés, des triporteurs aux machines agricoles et véhicules spéciaux en passant par les automobiles. Pour ces dernières, le génial concepteur Giulio Cesare Carcano conçoit un bicylindre en V de 90° refroidi à air destiné à une version sportive de la Fiat 500 capable d’effleurer les 140 km/h. Le nouveau moteur plaît au Lingotto, mais la quantité annuelle demandée par Vittorio Valletta est supérieure aux capacités de production de Mandello del Lario et le contrat n’est pas signé.

La gagnante du concours

M. Carcano ne se laisse pas abattre et augmente la cylindrée du bicylindre jusqu’à 754 cm3 pour l’utiliser sur le « 3X3 », un raffiné véhicule à trois roues motrices avec voie variable destiné aux troupes alpines. Parallèlement, un concours ministériel est organisé pour la fourniture de motos à la police de la route ; la moto qui parcourt 100 000 km avec le coût d’entretien le plus faible sera la gagnante du concours. C’est l’occasion rêvée pour positionner le bicylindre de M. Carcano, complètement revu, sur une moto, la Moto Guzzi V7. Un projet innovant qui conjugue la fiabilité du standard automobile avec un niveau de confort et d’accessibilité mécanique, inconnus par les concurrents. Il suscite la curiosité, y compris parmi les polices étrangères dont celle de Los Angeles. Les tests de la nouvelle V7 700 commencent en 1964, la moto a un moteur de 703,3 cc pour une puissance de 40 ch et un poids de 230 kg. En 1966, commence la production de série, destinée à la police et aux marchés étrangers tandis que l’année suivante, la V7 700 est distribuée en Italie au prix compétitif de 725 000 lires, nettement plus abordable que les concurrentes allemande et anglaise.

L’évolution selon Lino Tonti

La créature de Giulio Cesare Carcano est perfectionnée par un expert concepteur qui entre chez Moto Guzzi en 1967 : Lino Tonti. Originaire de Forlì, avec une grande expérience dans les compétitions avec Mondial, Bianchi et Gilera, M. Tonti est appelé par le directeur général Romolo Stefani pour élargir la gamme de la maxi moto italienne. La V7 fait son apparition au bon moment : la moto est en train de revenir à la mode, presque en réaction au conformisme de la voiture. De plus, le marché est particulièrement réceptif aux nouveautés.

M. Tonti augmente d’abord la cylindrée à 757 cm3 et la puissance à 45 ch pour lancer, en 1969, la V7 Special, plus rapide, raffinée et soignée que la V7 700. Ensuite, il réalise, d’abord pour le marché américain, la V7 Ambassador et la California, cette dernière est destinée à devenir l’un des plus grands succès de la Moto Guzzi. L’étape suivante correspond au chef-d’œuvre de Lino Tonti : la V7 Sport. Le concepteur de Forlì a des idées précises et fixe les paramètres de la sportive de Mandello : 200 km/h, 200 kg, 5 vitesses. Pour atteindre cet objectif, il intervient sur le moteur, en portant la cylindrée à 748,3 cm3 et la puissance à plus de 52 ch en redessinant le vilebrequin et les arbres à cames, et en positionnant l’alternateur frontalement pour contenir l’encombrement vertical.

Le moteur est positionné dans un châssis adhérent à double berceau en acier au chrome/molybdène, peint en rouge pour les 200 premiers exemplaires montés directement dans l’atelier du 57 rue Parodi. La moto fait ses débuts en 1971 et en juin de la même année, elle participe aux « 500 kilomètres de Monza », obtenant la troisième place avec Raimondo Riva. C’est le début d’une série d’excellents résultats obtenus dans les courses d’endurance, comme les 24 heures du Mans et de Liège qui ont contribué, grâce à des pilotes très populaires comme Vittorio Brambilla, à en faire la plus célèbre moto sportive italienne des années 70.

De la V7 à la génération 850

En l’espace de deux saisons, l’évolution technologique accomplie avec la V7 Sport Moto Guzzi est transférée au reste de la gamme. Le nouveau châssis, le frein avant à quatre patins et le boîtier à cinq vitesses introduits sur la V7 Sport représentent, avec l’augmentation de la cylindrée, les nouveautés principales de la V850 GT, modèle qui marque, en 1973, la retraite de la célèbre V7 Special. La Sport est remplacée en 1974 par la Moto Guzzi 750S et perd son célèbre sigle alphanumérique. Le modèle qui cède en dernier sa dénomination alphanumérique est la V7 850 California, qui ne passera le relais qu’en 1976 à la nouvelle 850 T California.

À noter que cette nouvelle sera bientôt disponible pour les permis A2.

Les tarifs

La nouvelle Moto Guzzi V7 sera vendue à partir de 9 199 euros pour le modèle V7 Stone 850. Il faudra compter 9 399 euros pour la V7 Stone Centenario et 9 599 euros pour la V7 Special 850. Dès lors, on peut une fois de plus se poser la question de la légitimé du V9 au catalogue Moto Guzzi, en sachant que ce modèle développe également 65 chevaux, pour un tarif d’entrée de gamme (Roamer) qui lui, se situe à 10 049 euros.

Moto Guzzi V7 : Fiche Technique

Cylindrée 853,4 cm³

Puissance maxi sur vilebrequin 48 kW (65 ch) à 6800 tours/minute

Couple maxi sur vilebrequin 73 Nm à 5000 tours/minute

Système d’échappement Double pre-kat et double main-kat avec double sonde Lambda

Suspension avant

Débattement fourche télescopique hydraulique, Ø 40 mm 130 mm

Suspension arrière

Débattement bras oscillant moulé sous pression en alliage léger avec 2 amortisseurs réglables en précharge du ressort 120 mm (course amortisseur 98 mm)

Frein avant disque flottant en acier inox Ø 320 mm, étrier Brembo à 4 pistons différenciés et opposés

Frein arrière-disque en acier inox Ø 260 mm, étrier flottant à 2 pistons

Roue avant 18″ en alliage léger (à rayons pour Special) 100/90

Roue arrière 17″ en alliage léger (à rayons pour Special) 150/70

Hauteur de la selle 78 cm

Contenance réservoir à carburant 21 litres (réserve 4 litres)

Poids à sec 198 kg (Special 203 kg)

Poids en ordre de marche* 218 kg (Special 223 kg)

(Conformément aux normes VO (EU) 168/2013, avec tous les liquides, l’équipement standard et le réservoir de carburant rempli au moins à 90 % de sa capacité utile).

Consommation (cycle WMTC) 4,9 l/100 km

Émissions CO2 (cycle WMTC) 119 g / km

Plus d’informations en cliquant sur ce lien.

Crédit photo : Moto Guzzi©

Étiquettes : Moto Guzzi